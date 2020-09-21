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20-летний Dodge Ram продали по цене Toyota Land Cruiser Prado
За годы эксплуатации пикап прошёл чуть больше ста километров
Новости
1000-сильный Dodge Ram TRX сможет разгоняться только до 90 километров в час
Новости
Пикап Ram 1500 получил сразу три спецверсии
Новости
Самый мощный в мире серийный пикап теперь продаётся в России
21 сентября 2020, 19:56
Взрыв 3000-сильного двигателя Dodge Ram
Во время инцидента в пикапе находились пассажиры
Редкий пикап Dodge Ram с 8,3-литровым мотором V10 продают на аукционе
Грузовичок Dodge Ram SRT-10 преодолел менее 7000 километров за 16 лет
13 июля 2020, 0:24
Новости
Сергей Ильин
28 сентября 2019, 19:59
Пикапы Ram обзавелись «очень чёрными» спецверсиями
Дебют исполнений Black Edition и Night Edition приурочили к Техасской ярмарке
13 мая 2019, 17:53
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Автомобиль может разгоняться до 30 километров в час
24 сентября 2018, 10:41
Внедорожный пикап Ram 1500 стал роскошнее
Компания представила особую версию модели 1500 Rebel 12
1 июня 2018, 15:43
Ram запустит в серию пикап для экстремального бездорожья
Модель составит конкуренцию Ford F-150 Raptor
17 января 2018, 10:56
В новом Ram 1500 нашли «пасхалки»: линейку и пособие по геометрии
В Сети рассказали о секретах пикапа нового поколения
15 января 2018, 15:26
Пикап Ram 1500 нового поколения стал гибридом
Новинку оснастили пневмоподвеской и новым внедорожным пакетом
10 ноября 2017, 14:42
Ram сделал очень синий эксклюзивный пикап
Всего будет выпущено 2000 таких автомобилей
На eBay выставили машину слежки ФБР. С видеоаппаратурой и кучей гаджетов внутри
Фургон Dodge Ram, использовавшийся для наружного наблюдения, оценили в 11 тысяч долларов
21 июля 2017, 20:56
Новости
Ефим Репин
27 июня 2017, 15:48
Пикапам Ram добавили роскоши
Три модели получили отделку салона натуральным деревом
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