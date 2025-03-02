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RAM удивил снаряженной массой новейшего пикапа Ramcharger
Инновационная силовая установка стала синонимом большого веса
Новости
Итальянские тюнеры сделали роскошный пикап Ram 1500 TRX
Новости
Ателье Hennessey Performance сделало прощального «Мамонта»
Новости
Видео: гонка безумных вездеходов Ford и Dodge по бездорожью
29 октября 2023, 10:00
Видео: дизельный суперпикап Dodge устроил гонку с обычным суперкаром McLaren
У соперников двукратная разница в мощности
Видео: уникальную Mazda RX-7 свели в гонке с пикапом Dodge Ram на закиси азота
Оба автомобиля подготовлены для дрэг-рейсинга
23 апреля 2023, 13:00
Новости
Александр Пономарёв
12 ноября 2022, 21:00
Ram сделал эксклюзивный пикап в ретро-стиле
Автором идеи стал популярный певец в стиле кантри
16 октября 2022, 12:00
Jeep и RAM анонсировали концепты для шоу SEMA
Автомобили созданы придворным ателье Mopar
15 апреля 2022, 16:37
У электропикапов Ford и GM уже в этом году появится конкурент
Разработчики считают, что поздний выход на рынок станет для них плюсом
11 апреля 2022, 11:55
20-летний Dodge Ram продали по цене Toyota Land Cruiser Prado
За годы эксплуатации пикап прошёл чуть больше ста километров
10 марта 2022, 15:36
1000-сильный Dodge Ram TRX сможет разгоняться только до 90 километров в час
Жители Финляндии не смогут испытать все доступные возможности «заряженного» пикапа
24 сентября 2021, 13:30
Пикап Ram 1500 получил сразу три спецверсии
Одна из которых создана для благотворительности
5 февраля 2021, 19:23
Самый мощный в мире серийный пикап теперь продаётся в России
За 712-сильный Ram 1500 TRX просят 16 миллионов рублей
Взрыв 3000-сильного двигателя Dodge Ram
Во время инцидента в пикапе находились пассажиры
21 сентября 2020, 19:56
Новости
Анастасия Мельник
13 июля 2020, 0:24
Редкий пикап Dodge Ram с 8,3-литровым мотором V10 продают на аукционе
Грузовичок Dodge Ram SRT-10 преодолел менее 7000 километров за 16 лет
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