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FCA прекратит выпуск Chrysler 200 и Dodge Dart через полтора года
Альянс FCA сконцентрируется на производстве пикапов и вседорожников
Новости
Седан Dodge Dart получит двигатель V6
Без рубрики
Вместе веселее
Новости
Dodge поможет американцам накопить на покупку седана Dart
5 октября 2012, 21:48
В США проверили безопасность четырех новых автомобилей
Все модели получили высшую оценку за защиту пассажиров
Появились тизеры китайской версии седана Dodge Dart
Модель рассекретят на апрельском моторшоу в Пекине
13 апреля 2012, 22:47
Новости
10 апреля 2012, 21:19
Chrysler оснастит автомобили беспроводной зарядкой для телефонов
Первой моделью, которая получит такое устройство, станет седан Dodge Dart
Проба пера
Трэвис Пастрана, дрифт и 600-сильный полноприводный Dodge Dart
5 апреля 2012, 22:03
Без рубрики
28 марта 2012, 1:24
Китайскую версию седана Dodge Dart будут продавать под маркой Fiat
На моторшоу в Пекине дебютирует перелицованная версия модели Dart
26 марта 2012, 21:15
Dodge научил седан Dart разгоняться до "сотни" за 1,9 секунды
Компания разработала версию модели для соревнований по ралли-кроссу
12 марта 2012, 22:36
Старт производства седанов Dodge Dart отложат из-за Дня дурака
Итальянский концерн испугался, что навлечет неудачи на новую модель
1 февраля 2012, 20:15
Mopar отметил день рождения четырьмя тюнинговыми автомобилями
К своему 75-летию компания Mopar доработала Dodge Dart, Chrysler 300C, Fiat 500 и Jeep Compass
20 января 2012, 23:09
Hyundai поделится с "Крайслером" 6-ступенчатым "автоматом"
Южнокорейская трансмиссия будет использоваться на седане Dodge Dart
Alfa-Dodge
Фотографии нового седана Dodge Dart
9 января 2012, 17:37
Без рубрики
9 января 2012, 16:45
"Додж" представил преемника хэтчбека Caliber
Выпуск седанов Dodge Dart начнется в США во втором квартале 2012 года
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