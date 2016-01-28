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FCA прекратит выпуск Chrysler 200 и Dodge Dart через полтора года
Альянс FCA сконцентрируется на производстве пикапов и вседорожников
Новости
Седан Dodge Dart получит двигатель V6
Новости
Dodge поможет американцам накопить на покупку седана Dart
Новости
В США проверили безопасность четырех новых автомобилей
13 апреля 2012, 21:47
Появились тизеры китайской версии седана Dodge Dart
Модель рассекретят на апрельском моторшоу в Пекине
Chrysler оснастит автомобили беспроводной зарядкой для телефонов
Первой моделью, которая получит такое устройство, станет седан Dodge Dart
10 апреля 2012, 20:19
Новости
28 марта 2012, 0:24
Китайскую версию седана Dodge Dart будут продавать под маркой Fiat
На моторшоу в Пекине дебютирует перелицованная версия модели Dart
26 марта 2012, 20:15
Dodge научил седан Dart разгоняться до "сотни" за 1,9 секунды
Компания разработала версию модели для соревнований по ралли-кроссу
12 марта 2012, 21:36
Старт производства седанов Dodge Dart отложат из-за Дня дурака
Итальянский концерн испугался, что навлечет неудачи на новую модель
1 февраля 2012, 19:15
Mopar отметил день рождения четырьмя тюнинговыми автомобилями
К своему 75-летию компания Mopar доработала Dodge Dart, Chrysler 300C, Fiat 500 и Jeep Compass
20 января 2012, 22:09
Hyundai поделится с "Крайслером" 6-ступенчатым "автоматом"
Южнокорейская трансмиссия будет использоваться на седане Dodge Dart
9 января 2012, 15:45
"Додж" представил преемника хэтчбека Caliber
Выпуск седанов Dodge Dart начнется в США во втором квартале 2012 года
13 декабря 2011, 14:17
"Додж" опубликовал изображения интерьера нового седана
Седан Dodge Dart получит самый большой сенсорный экран в своем классе
Новый седан Dodge получит 9-ступенчатый "автомат"
В гамме трансмиссий преемника Dodge Caliber появятся три коробки передач
8 декабря 2011, 14:56
Новости
6 декабря 2011, 22:39
Dodge поделился изображениями преемника хэтчбека Caliber
Новая модель "Доджа" получит имя Dart и появится в 2012 году
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