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Посмотрите на самодельный мотоцикл с V10 от Dodge Viper
Автор двухколёсного монстра активно использует его по прямому назначению
Новости
Посмотрите на Chevrolet Corvette с внешностью Dodge Viper
Новости
7,6 метра и 12 мест: уникальный лимузин Dodge Viper оказался никому не нужен
Читальный зал
История Dodge Viper
29 января 2021, 11:41
Единственный в мире родстер Force 1 на базе Dodge Viper пустят с молотка за 26,5 миллионов рублей
Дизайн спорткара разработал лично Хенрик Фискер
Предсерийный Dodge Viper первого поколения пустят с молотка за 250 000 долларов
Всего вручную построили 183 подобных модели
28 января 2021, 17:15
Новости
Анастасия Мельник
10 января 2021, 14:41
Новый Dodge Viper 1997 года выпуска продадут на аукционе
Пробег 24-летнего Viper GTS не превышает 27 километров
23 ноября 2020, 16:33
Посмотрите на странный шестиколесный Dodge Viper
Спорткар модифицировали в Японии
3 ноября 2020, 13:52
Редкий Dodge Viper от ателье Hennessey продают за 3,6 миллиона рублей
Пробег тюнингованного суперкара составляет 19 000 километров
11 октября 2020, 15:15
Dodge до сих пор продает новые Viper. Их производство завершили в 2017 году
Американские дилеры Dodge распродают неликвидные суперкары более трёх лет
13 сентября 2020, 18:18
Послушайте, как звучит 9,0-литровый V10 под капотом Dodge Viper
Американское ателье выпустило тюнинг-комплект для Viper пятого поколения
18 августа 2020, 11:02
В России отзывают очень старые Dodge Viper
В сервисы направят несколько экземпляров Viper, которые были проданы с января по апрель 2006 года
16 августа 2020, 9:09
В США продают редчайший суперкар на базе Dodge Viper
За первый построенный спорткар Force 1 V10 просят 20 миллионов рублей
Карбоновый кузов и мотор V10: продают один из пяти уникальных суперкаров
Модель построена на базе Dodge Viper
7 августа 2020, 13:42
Новости
Анастасия Мельник
13 июля 2020, 0:24
Редкий пикап Dodge Ram с 8,3-литровым мотором V10 продают на аукционе
Грузовичок Dodge Ram SRT-10 преодолел менее 7000 километров за 16 лет
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