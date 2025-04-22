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Посмотрите на гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette
Модель оборудована настоящим боковым выхлопом
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Посмотрите на новый Dodge Viper с плесенью, в котором птицы свили гнезда
Новости
Идеальный 25-летний Dodge Viper продают в России за 7,5 миллиона рублей
Новости
Видео: дуэль легендарных американских суперкаров Ford и Dodge из музея
10 декабря 2023, 16:30
Гонка раритетов: классическому Porsche 911 Turbo устроили дуэль с Dodge Viper первого поколения
Два абсолютно разных автомобиля сошлись в дуэли
Dodge Viper с закисью азота потягался в дрэге с 556-сильной Honda Civic
В этой паре мощнее и легче вовсе не тот, о ком вы думаете
22 октября 2023, 13:00
Новости
Александр Пономарёв
1 октября 2023, 10:30
Видео: свирепый Dodge Viper свели в гонке с классическим Ford Bronco
И не спешите с выводами о фаворите дуэли
13 августа 2023, 14:00
Видео: все поколения суперкара Dodge Viper свели в дрэг-рейсинге
Пять «Гадюк» испытали в разгоне до «сотни»
28 июля 2023, 20:01
Посмотрите на идеальный 20-летний Dodge Viper в стиле Барби
Помимо экстравагантного экстерьера спорткар сохранился в аутентичном состоянии
22 января 2023, 13:00
Посмотрите на тесты 3000-сильного Dodge на диностенде
Автомобиль в разы мощнее более титулованных суперкаров
7 января 2023, 12:00
Dodge Viper и McLaren 620R сравнили в гонке по прямой
Участниками дуэли стали дорожный и гоночный спорткары
4 декабря 2022, 12:00
Два Dodge Viper сравнили в дрэг-рейсинге
Один автомобиль подготовлен к гонкам по прямой
С мотором от «Вайпера»
Двигатель-монстр вживляли в европейские суперкары, пикап и даже мотоциклы
30 октября 2022, 7:34
Читальный зал
Руслан Эггер
Новый Dodge Viper купили спустя пять лет после прекращения производства
Суперкар с V10 дожидался своего хозяина не менее пяти лет
13 июля 2022, 17:24
Новости
Мария Руцкая
26 июня 2022, 17:00
Дрэговый Dodge Viper сравнили с Nissan 350Z с мотором от Tesla
И устроили дуэль фактически между прошлым и будущим
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