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Dodge Challenger с компрессорным V8 9.4 HEMI продадут с аукциона
На постройку машины ушло три года
Новости
В США у дилеров обнаружили тысячи новых масл-каров Dodge с V8
Новости
Сотню кастномных Dodge Challenger на базе Honda Civic распродают за бесценок. Но есть нюанс
Новости
Углепластиковое колесо от Dodge Challenger продают по цене Lada Granta Sportline
11 февраля 2024, 16:00
Масл-кар Dodge Challenger SRT Demon 170 и суперкар Ferrari 812 GTS сразились в гонке
Американское купе бросило вызов итальянскому
Видео: купе Dodge Challenger Hellcat устроило гонку с седаном Audi RS 3
И американский, и немецкий автомобили серьёзно доработаны
4 февраля 2024, 15:00
Новости
Александр Пономарёв
27 января 2024, 9:30
Hennessey сделает из Dodge Challenger 1700-сильный гиперкар
Купе получит новую силовую установку
31 декабря 2023, 13:13
Dodge завершил производство двух легендарных масл-каров. Навсегда
С конвейера сошли последние экземпляры культовых моделей с V8
19 ноября 2023, 10:30
Видео: купе Dodge свели в гонке по прямой с универсалом BMW и кроссовером Smart
Участники заезда весьма различны по характеристикам
12 ноября 2023, 12:00
Видео: новый Ford Mustang Dark Horse против спорткаров BMW, Lotus и Toyota
В заезде поучаствовали актуальные новинки
8 ноября 2023, 18:20
Hennessey выпустила прощальные Dodge Challenger и Charger с компрессорным V8
Двигатель на машинах серии Last Stand развивает 1029 лошадных сил
22 октября 2023, 12:00
Битва масл-каров: Ford Mustang Dark Horse устроил гонку с Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Три американских автомобиля встретились в одном заезде
21 октября 2023, 9:30
Новые модели Dodge получат мощнейшую рядную «шестерку» вместо V8
Stellantis обновит двигатель Hurricane
Видео: слепой водитель разогнался на Dodge Challenger до 200 километров в час
Необычный трюк проделали на гоночной трассе
30 сентября 2023, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
23 июля 2023, 23:59
Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. Навсегда
Двигатель Hemi на легковушках Dodge скоро уйдёт в историю
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