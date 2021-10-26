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Dodge лишил 717-сильный Challenger ручной коробки передач
Гамма версий самого продаваемого американского маслкара снова сократилась
Новости
Программа Direct Connection сделает Dodge Challenger ещё мощнее
Новости
«Разлоченные» Dodge Charger и Challenger получили 818-сильный двигатель
Новости
Mopar представил семь концептов для выставки SEMA
26 октября 2021, 16:21
Dodge Charger и Challenger обзавелись новыми стайлинг-пакетами
Оба набора предложат только для отдельный версий моделей
Маслкары XXI века
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить, но по-прежнему верят в силу кубических дюймов
22 сентября 2021, 8:00
Читальный зал
Асатур Бисембин
13 сентября 2021, 1:01
Полиция США закупила спорткары Dodge для борьбы со стритрейсерами
В Аризоне появились патрульные Challenger R/T без цветографических схем
4 сентября 2021, 18:18
Дрэг-гонка: Ford Mustang против Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Американские масл-кары с компрессорными V8 посоревновались на прямой
25 марта 2021, 17:35
Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне
Новый «Режим безопасности» снижает мощность до трех лошадиных сил
13 февраля 2021, 21:21
Дрэг-гонка: Dodge Challenger Demon против Porsche 911 Turbo S
Блогеры сравнили мощнейший масл-кар с топ-версией «девятьсот одиннадцатого»
1 февраля 2021, 13:28
717-сильный Dodge Challenger с колесами от кареты
Несмотря на визуальную хрупкость конструкции, она оказалась весьма прочной
11 января 2021, 12:56
Посмотрите на лимузин Dodge Challenger с дверями в стиле «крыло чайки»
Седан, растянутый на 3,5 метра, можно купить со скидкой
19 ноября 2020, 10:16
808 сил и 3,6 секунды до «сотни»: в России продается один из самых мощных Dodge Challenger
Официально Challenger в Россию не поставляется
Dodge ограничил тираж Challenger Super Stock
Экстремальное купе выпустят всего в 200 экземплярах
10 октября 2020, 22:30
Новости
Александр Пономарёв
4 октября 2020, 14:00
Владельцы Challenger SRT Demon подали в суд на Dodge
У автомобиля обнаружилась проблема с краской на капоте
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