Dodge Challenger

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Dodge Challenger с компрессорным V8 9.4 HEMI продадут с аукциона
На постройку машины ушло три года
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В США у дилеров обнаружили тысячи новых масл-каров Dodge с V8
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Сотню кастномных Dodge Challenger на базе Honda Civic распродают за бесценок. Но есть нюанс
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Углепластиковое колесо от Dodge Challenger продают по цене Lada Granta Sportline
31 декабря 2023, 13:13
Dodge завершил производство двух легендарных масл-каров. Навсегда
С конвейера сошли последние экземпляры культовых моделей с V8
19 ноября 2023, 10:30
Видео: купе Dodge свели в гонке по прямой с универсалом BMW и кроссовером Smart
Участники заезда весьма различны по характеристикам
12 ноября 2023, 12:00
Видео: новый Ford Mustang Dark Horse против спорткаров BMW, Lotus и Toyota
В заезде поучаствовали актуальные новинки
8 ноября 2023, 18:20
Hennessey выпустила прощальные Dodge Challenger и Charger с компрессорным V8
Двигатель на машинах серии Last Stand развивает 1029 лошадных сил
22 октября 2023, 12:00
Битва масл-каров: Ford Mustang Dark Horse устроил гонку с Chevrolet Camaro и Dodge Challenger
Три американских автомобиля встретились в одном заезде
21 октября 2023, 9:30
Новые модели Dodge получат мощнейшую рядную «шестерку» вместо V8
Stellantis обновит двигатель Hurricane
23 июля 2023, 23:59
Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. Навсегда
Двигатель Hemi на легковушках Dodge скоро уйдёт в историю
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