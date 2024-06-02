Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Lamborghini Aventador
Все модели
Asterion
Aventador
Countach
Deimos
Egoista
Estoque
Gallardo
Huracan
Murcielago
Pregunta
Revuelto
SCV12
Sesto Elemento
Sián
Temerario
Urus
Veneno
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
1015-сильный суперседан Cadillac CT5-V Blackwing бросил вызов Lamborghini Aventador SVJ
Гонку устроили тюнеры из Hennessey Performance
Новости
Mansory сделала безумный чёрно-медный Lamborghini Aventador SVJ Roadster
Новости
Для Lamborghini Aventador SVJ сделали карбоновые колёса
Новости
Прощальный суперкар Lamborghini сделали легче и агрессивнее
25 марта 2023, 12:30
Lamborghini рассекретила дату премьеры преемника Aventador
Гибридный суперкар покажут до конца марта
Мощность преемника Lamborghini Aventador в городе ограничат 180 л.с.
Флагман будет рассекречен в ближайшее время
21 марта 2023, 15:46
Новости
Мария Руцкая
19 марта 2023, 12:00
Видео: итальянские суперкары сразились в гонке с американским электрокроссовером
Соперником Ferrari и Lamborghini стала Tesla
20 февраля 2023, 6:35
Внешность преемника Lamborghini Aventador раскрыли до премьеры
Изображения флагманского суперкара Lamborghini появились в Сети
17 января 2023, 15:01
Появились патентные изображения преемника Lamborghini Aventador
Суперкар нового поколения дебютирует до конца 2023 года
28 декабря 2022, 8:33
Видео: Lamborghini Aventador превратили в абстрактный шедевр импрессионизма
Итальянский суперкар стал произведением искусства в Японии
24 декабря 2022, 11:30
Liberty Walk показала тюнинг классического Ferrari F40
А также — особый проект на базе Lamborghini Aventador
10 декабря 2022, 11:00
Lamborghini Aventador SVJ и Kia EV6 сравнили в гонке по прямой
Не спешите с определением победителя
19 ноября 2022, 16:30
Lamborghini показала самый последний Aventador LP 780-4 Ultimae
Клиент также получил уникальный токен NFT
Rimac Nevera и Lamborghini Aventador SVJ сравнили в гонке по прямой
Два суперкара принадлежат к разным лигам
4 ноября 2022, 11:30
Новости
Александр Пономарёв
23 октября 2022, 23:59
Aventador Ultimae и Aventador SVJ сравнили в гонке по прямой
Два флагмана Lamborghini сошлись в дрэг-рейсинге
Первая
1
Последняя