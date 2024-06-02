Lamborghini Aventador

Материалы

Новости
1015-сильный суперседан Cadillac CT5-V Blackwing бросил вызов Lamborghini Aventador SVJ
Гонку устроили тюнеры из Hennessey Performance
Новости
Mansory сделала безумный чёрно-медный Lamborghini Aventador SVJ Roadster
Новости
Для Lamborghini Aventador SVJ сделали карбоновые колёса
Новости
Прощальный суперкар Lamborghini сделали легче и агрессивнее
20 февраля 2023, 6:35
Внешность преемника Lamborghini Aventador раскрыли до премьеры
Изображения флагманского суперкара Lamborghini появились в Сети
17 января 2023, 15:01
Появились патентные изображения преемника Lamborghini Aventador
Суперкар нового поколения дебютирует до конца 2023 года
28 декабря 2022, 8:33
Видео: Lamborghini Aventador превратили в абстрактный шедевр импрессионизма
Итальянский суперкар стал произведением искусства в Японии
24 декабря 2022, 11:30
Liberty Walk показала тюнинг классического Ferrari F40
А также — особый проект на базе Lamborghini Aventador
10 декабря 2022, 11:00
Lamborghini Aventador SVJ и Kia EV6 сравнили в гонке по прямой
Не спешите с определением победителя
19 ноября 2022, 16:30
Lamborghini показала самый последний Aventador LP 780-4 Ultimae
Клиент также получил уникальный токен NFT
23 октября 2022, 23:59
Aventador Ultimae и Aventador SVJ сравнили в гонке по прямой
Два флагмана Lamborghini сошлись в дрэг-рейсинге
Первая
1
Последняя