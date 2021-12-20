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Новости
Lamborghini продаст последний Aventador вместе с NFT-токеном
Итальянский производитель построил всего 600 суперкаров прощальной серии
Новости
Дрэг-гонка: BMW M5 CS против Aventador SVJ и Nissan GT-R Nismo
Новости
Реплику Lamborghini Aventador продают в Москве за 4,7 миллиона рублей
Новости
Lamborghini может возобновить выпуск Aventador после пожара на грузовом корабле
12 февраля, 17:34
Дрэг-гонка Lamborghini: Huracan STO против Aventador SVJ
Самые бескомпромиссные суперкары Lamborghini устроили дуэль на прямой
Посмотрите на редкий Lamborghini Aventador без пробега: он стоит 500 000 долларов
Пробег пятилетнего суперкара составляет всего 127 километров
11 февраля, 19:22
Новости
Анастасия Мельник
22 января, 16:00
Гибридный преемник Aventador и «внедорожный» Huracan: Lamborghini раскрыла свои планы
Существующие модели в линейке останутся, но станут гибридными
20 декабря 2021, 16:30
Преемника Lamborghini Aventador показали на видео
Суперкар дебютирует в следующем году
19 декабря 2021, 16:00
Режиссёр «Трансформеров» выставил на продажу коллекцию автомобилей из своих фильмов
Автосалон по продаже эксклюзивных автомобилей из Майами Curated предлагает купить набор из четырёх машин
15 декабря 2021, 11:19
В России всего за миллион рублей продают Lamborghini Aventador. Но есть нюанс
Автомобиль представляет собой реплику популярной модели, притом недостроенную
Безумные версии Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки, вспоминая потрясающие и странные проекты на его базе
10 ноября 2021, 8:30
Читальный зал
Сергей Сечнев
26 октября 2021, 18:39
Lamborghini выпустит последний Aventador до конца года и снимет модель с производства
Итальянский производитель закончил прием заказов на суперкар
12 августа 2021, 11:15
Два уникальных Lamborghini Aventador S отправят в Южную Корею
Коллекционные суперкары посвятили традициям и культуре страны
Преемник Lamborghini Aventador получит «совершенно иной» дизайн
Он не будет иметь ничего общего с нынешними моделями
7 августа 2021, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
6 августа 2021, 16:25
Посмотрите, как Lamborghini Aventador SVJ разрисовывают красками прямо на улице
Итальянский суперкар – не первый автомобиль, ставший холстом для художника
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