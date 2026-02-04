Lamborghini Urus

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Мятный Urus: Brabus впервые в истории взялся за тюнинг Lamborghini
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Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini
Новости
Lamborghini передумала: новый Urus не будет электрокаром
Новости
Lamborghini не выпустит второй кроссовер, и вот почему
14 ноября 2024, 16:06
В российском сегменте люксовых машин новый лидер
За полгода россияне купили менее 500 ультрадорогих машин
7 июля 2024, 11:00
Видео: Hyundai Ioniq 5 N свели в гонке с премиальными кроссоверами и внедорожником
Соперниками «корейца» стали Lamborghini, Mercedes-AMG и Rolls-Royce
23 июня 2024, 15:30
Видео: один брутальный внедорожник и три суперкроссовера сразились в гонке по прямой
В заезде поучаствовали Audi, BMW, Lamborghini и Mercedes-AMG
9 июня 2024, 13:00
Видео: сразу семь суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямой
В заезде приняли участие очень мощные и очень дорогие SUV
Urus SE — гибридный рестайлинг
Видео: новое лицо и сердце самого быстрого Lamborghini Urus SE
8 июня 2024, 7:00Лаборатория
Илья Фролов
Илья Фролов
27 мая 2024, 8:08
Lamborghini отзовет новые Urus из-за капота, открывающегося на ходу
В группе риска более двух тысяч машин в исполнениях Performante и S
13 мая 2024, 8:08
В Lamborghini признали, что «китайцы» могут бросить вызов новому Urus
Игнорировать бренды из КНР больше не могут даже лидеры индустрии
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