Lamborghini Gallardo

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Lamborghini Gallardo превратили в очень дорогой рестомод Etna
Суперкар получил кузов из углепластика и электронноуправляемые амортизаторы
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Видео: дрэг-битва электромобиля MG против спорткаров Nissan и Lamborghini
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Современные внедорожники сравнили в дрэге с суперкаром прошлого
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В Москве продают Lamborghini Gallardo почти без пробега
5 июля 2017, 18:43
Нидерландец прикрепил к суперкару Lamborghini Gallardo прицеп
Фотографии автомобиля с прицепом появились в соцсетях
5 июля 2017, 14:49
На продажу выставили старый Lamborghini с тюнингом стоимостью с Aventador
Купе Gallardo развивает после доработки около 1800 лошадиных сил
28 августа 2015, 16:29
Lamborghini Gallardo за 800 метров разогнался до 378 километров в час
Суперкар установил мировой рекорд по дрэг-рейсингу
1 декабря 2014, 18:31
Компания Reiter обновила гоночный Lamborghini Gallardo
Машину класса GT3 заставили звучать громче
26 ноября 2013, 16:51
Компания Lamborghini завершила выпуск суперкаров Gallardo
Последним Gallardo стал 570-сильный ярко-красный спайдер
30 июня 2013, 18:33
Итальянский пилот погиб в гонке Супертрофея Lamborghini
Андреа Мамэ разбился в аварии на трассе "Поль Рикар"
18 июня 2013, 15:24
Появилась первая фотография замены Lamborghini Gallardo
Суперкар обзаведется 610-сильным двигателем V10
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