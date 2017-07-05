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В Москве продают Lamborghini Gallardo почти без пробега
За суперкар просят почти 10 миллионов рублей
Новости
На продажу выставили внедорожный Lamborghini Gallardo
Новости
Гибрид Mustang и Gallardo пустят с молотка
Новости
Бывший дизайнер Mazda переделал Gallardo в «аналоговый» суперкар
5 июля 2017, 18:43
Нидерландец прикрепил к суперкару Lamborghini Gallardo прицеп
Фотографии автомобиля с прицепом появились в соцсетях
На продажу выставили старый Lamborghini с тюнингом стоимостью с Aventador
Купе Gallardo развивает после доработки около 1800 лошадиных сил
5 июля 2017, 14:49
Новости
Михаил Николаенко
28 августа 2015, 16:29
Lamborghini Gallardo за 800 метров разогнался до 378 километров в час
Суперкар установил мировой рекорд по дрэг-рейсингу
1 декабря 2014, 18:31
Компания Reiter обновила гоночный Lamborghini Gallardo
Машину класса GT3 заставили звучать громче
26 ноября 2013, 17:51
Компания Lamborghini завершила выпуск суперкаров Gallardo
Последним Gallardo стал 570-сильный ярко-красный спайдер
30 июня 2013, 19:33
Итальянский пилот погиб в гонке Супертрофея Lamborghini
Андреа Мамэ разбился в аварии на трассе "Поль Рикар"
19 июня 2013, 22:39
Индийцы получили эксклюзивный вариант Lamborghini Gallardo
Спецверсия будет выпущена тиражом в шесть экземпляров
18 июня 2013, 16:24
Появилась первая фотография замены Lamborghini Gallardo
Суперкар обзаведется 610-сильным двигателем V10
17 июня 2013, 17:39
Lamborghini покажет предвестника нового Gallardo в сентябре
Новый суперкар получит преселективную коробку передач с двумя сцеплениями
Техдиректор команды Red Bull разбил гоночный Gallardo
В гонке Супертрофея Lamborghini Эдриан Ньюи попал в аварию на прогревочном круге
3 июня 2013, 20:33
Новости
Антон Погорельский
29 мая 2013, 23:28
Технический директор Red Bull выступит в гонке на "Сильверстоуне"
Эдриан Ньюи выйдет на старт заезда Супертрофея Lamborghini Gallardo
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