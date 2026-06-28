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Суперкар для дачников: Lamborghini Huracan Sterrato выставили на продажу в Москве
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Карбон для Huracán STO
Новости
Мошенники похитили Lamborghini Huracan с помощью электронной почты
Новости
Появилась первая фотография преемника Lamborghini Huracan без маскировки
29 июля 2024, 16:28
Преемник Lamborghini Huracan: шпионские снимки и дата премьеры
Третий гибрид в истории марки сбросит камуфляж на автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее
Bertone показала серийный вариант суперкара GB110
В его основу лёг снятый с производства Lamborghini Huracan
23 июня 2024, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
12 июня 2024, 9:30
Mansory доработала внедорожный суперкар Lamborghini на свой вкус
Huracan Sterrato получил комплексный пакет доработок
9 июня 2024, 14:00
Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэли
Обе модели подготовлены к дрэг-рейсингу
8 июня 2024, 16:00
Преемник Lamborghini Huracan окажется мощнее 900 лошадиных сил
Такую мощность обеспечит гибридная силовая установка
25 мая 2024, 15:00
Lamborghini показала гибридный мотор преемника Huracan
Автомобиль получит бензоэлектрическую силовую установку
5 мая 2024, 10:00
Lamborghini Revuelto получит тюнинговый обвес по цене cуперкара Huracan
Ателье DMC анонсировало новый проект
19 апреля 2024, 10:39
Lamborghini Huracan Sterrato получил спецверсию в камуфляже
Тираж — 12 экземпляров. Но все автомобили уже нашли новых владельцев
11 апреля 2024, 9:52
Lamborghini Huracan прощается с мотором V10 экстремальной спецверсией
Это будет прощальная серия Huracan с десятицилиндровым мотором
Видео: «заряженный» Audi S4 бросил вызов Lamborghini Huracan
Стандартное купе выступило против доработанного седана
24 марта 2024, 10:30
Новости
Александр Пономарёв
9 марта 2024, 16:00
Видео: родстеры Lamborghini Huracan и Audi R8 сошлись в гонке по прямой
Автомобили практически идентичны с технической точки зрения
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