Lamborghini Huracan

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Суперкар для дачников: Lamborghini Huracan Sterrato выставили на продажу в Москве
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Карбон для Huracán STO
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Мошенники похитили Lamborghini Huracan с помощью электронной почты
Новости
Появилась первая фотография преемника Lamborghini Huracan без маскировки
9 июня 2024, 14:00
Видео: Nissan GT-R и Lamborghini Huracan сразились в дуэли
Обе модели подготовлены к дрэг-рейсингу
8 июня 2024, 16:00
Преемник Lamborghini Huracan окажется мощнее 900 лошадиных сил
Такую мощность обеспечит гибридная силовая установка
25 мая 2024, 15:00
Lamborghini показала гибридный мотор преемника Huracan
Автомобиль получит бензоэлектрическую силовую установку
5 мая 2024, 10:00
Lamborghini Revuelto получит тюнинговый обвес по цене cуперкара Huracan
Ателье DMC анонсировало новый проект
19 апреля 2024, 10:39
Lamborghini Huracan Sterrato получил спецверсию в камуфляже
Тираж — 12 экземпляров. Но все автомобили уже нашли новых владельцев
11 апреля 2024, 9:52
Lamborghini Huracan прощается с мотором V10 экстремальной спецверсией
Это будет прощальная серия Huracan с десятицилиндровым мотором
9 марта 2024, 16:00
Видео: родстеры Lamborghini Huracan и Audi R8 сошлись в гонке по прямой
Автомобили практически идентичны с технической точки зрения
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