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Volvo C30: почему не получилось?
Стильный и бодрый ретро-хэтчбек, который первым попал под каток нашествия кроссоверов
5 июня 2013, 16:47
Volvo подарит последний хэтчбек C30
Компания разыграет последний экземпляр модели в конкурсе в "Твиттере"
Компания Volvo прекратила выпуск хэтчбека C30
Трехдверка просуществовала на конвейере с 2006 года
15 октября 2012, 22:35
Новости
Ефим Репин
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