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Volvo подарит последний хэтчбек C30
Компания разыграет последний экземпляр модели в конкурсе в "Твиттере"
15 октября 2012, 23:35
Компания Volvo прекратила выпуск хэтчбека C30
Трехдверка просуществовала на конвейере с 2006 года
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