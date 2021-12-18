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Новости
Geely привезла в Беларусь опытную партию седанов с начинкой Volvo
Двадцать ярких бизнес-седанов Geely Preface будут проданы через местных дилеров
Новости
Volvo построила дизайнерский гараж для электромобиля C40 Recharge
Новости
Гибридные Volvo стали мощнее и дальнобойнее
Новости
Автомобили Volvo еще можно купить в России
11 марта, 17:19
Volvo улучшила S60 и V60: «робот» вместо автомата и медиасистема на Android
Седан и универсал обновились спустя четыре года после дебюта моделей текущего поколения
В Гётеборге появятся беспроводные зарядки для электромобилей Volvo
Пока, правда, исключительно в рамках тестов новой технологии
7 марта, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
5 марта, 10:25
Электрический Volvo C40 обзавелся новой версией и заметно подешевел
Начальная стоимость модели в Европе снизилась почти на девять тысяч евро
4 марта, 15:21
Видео: Volvo построила башню из семи кроссоверов XC60
В новом рекламном ролике Volvo задействованы не грузовики, а легковушки
28 февраля, 2:22
Volvo выпустит 450 «очень черных» седанов S60
Спецверсия Black Edition разработана североамериканским филиалом Volvo
16 февраля, 14:50
Volvo XC90 готовится к очередному рестайлингу
Последний раз модель обновляли в 2019 году
12 февраля, 13:00
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
В модельном ряду марки он окажется между XC60 и XC90
7 февраля, 12:12
Volvo без лишней шумихи обновила XC40
Рестайлинг оказался весьма скромным
4 февраля, 15:04
Посмотрите на забытый концепт Volvo, который случайно обнаружили в музее
Для автомобиля разработали специальный двигатель, которые мог работать на любом топливе
Volvo не избавится от седанов и универсалов
Глава шведской марки пообещал сохранить разнообразную модельную линейку
10 января, 12:15
Новости
Лиза Будрина
18 декабря 2021, 18:00
Volvo откроет новый центр исследований и разработок аккумуляторных батарей
Его построят в Гётеборге при поддержке компании Northvolt
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