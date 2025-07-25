Volvo XC90

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В России отзывают кроссоверы Volvo из-за угрозы возгорания
Сервис просят посетить владельцев почти 300 автомобилей
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Представлен обновленный Volvo XC90
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Обновленный Volvo XC90 полностью раскрыт до премьеры
Новости
Volvo раскрыла дату премьеры обновленного XC90
12 февраля 2022, 13:00
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
В модельном ряду марки он окажется между XC60 и XC90
1 декабря 2021, 13:33
Volvo XC90 сменит название на Embla
Компания подтвердила, что для модели выбрали новое имя, которое начинается с гласной
23 сентября 2021, 11:37
Самые популярные модели Volvo подорожали на 100 тысяч рублей
Шведская марка подняла цены на 1,6-2,4 процента
3 июля 2021, 21:43
В России отзывают Volvo XC90 из-за сбоя в электронике
Необычный дефект программного обеспечения обнаружили у флагмана марки
3 июля 2021, 14:00
Volvo XC90 нового поколения получит автопилот с лазерным дальномером
Кроссовер с электрической силовой установкой дебютирует в 2022 году
10 мая 2021, 22:44
Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90
Вседорожник с индексом «09» станет флагманом марки Lynk & Co
2 марта 2021, 10:41
Volvo отзывает автомобили в России из-за заводского дефекта
В ремонт отправляют 102 автомобиля шведской марки
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