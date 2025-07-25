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В России отзывают кроссоверы Volvo из-за угрозы возгорания
Сервис просят посетить владельцев почти 300 автомобилей
Новости
Представлен обновленный Volvo XC90
Новости
Обновленный Volvo XC90 полностью раскрыт до премьеры
Новости
Volvo раскрыла дату премьеры обновленного XC90
28 сентября 2022, 16:42
Новый Volvo EX90 сможет распознавать дыхание младенца
Электрический кроссовер оснастят высокочувствительным салонным радаром
Раскрыт дизайн преемника Volvo XC90
Дебют большого электрического кроссовера Volvo ожидается в ближайшие недели
16 августа 2022, 11:36
Новости
Лиза Будрина
16 февраля 2022, 14:50
Volvo XC90 готовится к очередному рестайлингу
Последний раз модель обновляли в 2019 году
12 февраля 2022, 13:00
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
В модельном ряду марки он окажется между XC60 и XC90
1 декабря 2021, 13:33
Volvo XC90 сменит название на Embla
Компания подтвердила, что для модели выбрали новое имя, которое начинается с гласной
23 сентября 2021, 11:37
Самые популярные модели Volvo подорожали на 100 тысяч рублей
Шведская марка подняла цены на 1,6-2,4 процента
3 июля 2021, 21:43
В России отзывают Volvo XC90 из-за сбоя в электронике
Необычный дефект программного обеспечения обнаружили у флагмана марки
3 июля 2021, 14:00
Volvo XC90 нового поколения получит автопилот с лазерным дальномером
Кроссовер с электрической силовой установкой дебютирует в 2022 году
10 мая 2021, 22:44
Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90
Вседорожник с индексом «09» станет флагманом марки Lynk & Co
Audi SQ7 против гибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
21 апреля 2021, 8:30
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
2 марта 2021, 10:41
Volvo отзывает автомобили в России из-за заводского дефекта
В ремонт отправляют 102 автомобиля шведской марки
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