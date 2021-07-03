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Новости
Volvo XC90 готовится к очередному рестайлингу
Последний раз модель обновляли в 2019 году
Новости
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
Новости
Volvo XC90 сменит название на Embla
Новости
Самые популярные модели Volvo подорожали на 100 тысяч рублей
3 июля 2021, 21:43
В России отзывают Volvo XC90 из-за сбоя в электронике
Необычный дефект программного обеспечения обнаружили у флагмана марки
Volvo XC90 нового поколения получит автопилот с лазерным дальномером
Кроссовер с электрической силовой установкой дебютирует в 2022 году
3 июля 2021, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
10 мая 2021, 22:44
Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90
Вседорожник с индексом «09» станет флагманом марки Lynk & Co
Audi SQ7 против гибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
21 апреля 2021, 8:30
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
2 марта 2021, 10:41
Volvo отзывает автомобили в России из-за заводского дефекта
В ремонт отправляют 102 автомобиля шведской марки
10 октября 2020, 20:20
Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
Третье поколение флагманского XC90 рискует завершить эру ДВС для Volvo
12 мая 2020, 10:45
Флагманский кроссовер Volvo XC100 получит четырехместный салон
Самой дорогой моделью Volvo станет вседорожник XC100 Recharge
24 апреля 2020, 14:01
Volvo XC90 обновился и подорожал в России
Автомобиль 2021 модельного года доступен для предварительного заказа
7 марта 2020, 14:00
Volvo готовит к премьере два новых кроссовера
Новинками в модельном ряду шведской марки станут C40 и XC100
Будущий Volvo XC90 переведут на электротягу
Кроссовер также получит гибридную силовую установку
26 января 2020, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
Volvo XC90 на Крайнем севере
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
25 сентября 2019, 9:27
Тест-драйв
Ефим Репин
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