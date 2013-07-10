V40

Volvo V40

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Volvo заменит хэтчбек V40 купеобразным кроссовером
Преемник модели выйдет на рынок в течение трех лет
Новости
Посмотрите, как едет Volvo с внешними сиденьями
Новости
Volvo и Geely заменят хэтчбек V40 семейством моделей
Новости
Volvo V40 оснастили моторами с двойным наддувом
Volvo V40 Cross Country
Наблюдаем за эволюцией автомобилей Volvo на примере V40 Cross Country
10 июля 2013, 15:51Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Volvo расширит линейку двигателей хэтчбека V40
Модель получит четырехцилиндровый 120-сильный мотор
15 марта 2013, 0:05Новости
Ярослав Гронский
6 сентября 2012, 19:31
Российские продажи Volvo V40 начнутся в начале 2013 года
Российская премьера модели пройдет в рамках недели моды в Москве
30 августа 2012, 16:33
Хэтчбек Volvo V40 стал рекордсменом краш-тестов EuroNCAP
В своем классе модель получила максимальное количество баллов
17 июля 2012, 18:09
Volvo и Polestar построят полноприводный "заряженный" хэтчбек V40
Шведская компания подтвердила разработку топового варианта модели
23 мая 2012, 19:45
"Вольво" рассказала о первой в мире подушке безопасности для пешеходов
Новая подушка появится на пятидверном хэтчбеке V40
Новобранец
Фотографии пятидверного хэтчбека Volvo V40
6 марта 2012, 23:06Без рубрики
Новая модель Volvo
Фотографии хэтчбека Volvo V40
28 февраля 2012, 17:49Без рубрики
28 февраля 2012, 16:36
Пятидверный хэтчбек Volvo представили официально
Модель V40 впервые появится на публике в Женеве
Рассекречен интерьер пятидверного хэтчбека Volvo
Появились новые официальные фотографии модели V40
27 февраля 2012, 16:02Новости
22 февраля 2012, 23:15
Появились первые официальные снимки новой модели Volvo
Внешность пятидверного хэтчбека Volvo V40 перестала быть секретом
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