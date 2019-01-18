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Новости
Volvo заменит хэтчбек V40 купеобразным кроссовером
Преемник модели выйдет на рынок в течение трех лет
Новости
Посмотрите, как едет Volvo с внешними сиденьями
Новости
Volvo и Geely заменят хэтчбек V40 семейством моделей
Новости
Volvo V40 оснастили моторами с двойным наддувом
Volvo V40 Cross Country
Наблюдаем за эволюцией автомобилей Volvo на примере V40 Cross Country
10 июля 2013, 14:51
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Volvo расширит линейку двигателей хэтчбека V40
Модель получит четырехцилиндровый 120-сильный мотор
14 марта 2013, 23:05
Новости
Ярослав Гронский
6 сентября 2012, 18:31
Российские продажи Volvo V40 начнутся в начале 2013 года
Российская премьера модели пройдет в рамках недели моды в Москве
30 августа 2012, 15:33
Хэтчбек Volvo V40 стал рекордсменом краш-тестов EuroNCAP
В своем классе модель получила максимальное количество баллов
17 июля 2012, 17:09
Volvo и Polestar построят полноприводный "заряженный" хэтчбек V40
Шведская компания подтвердила разработку топового варианта модели
23 мая 2012, 18:45
"Вольво" рассказала о первой в мире подушке безопасности для пешеходов
Новая подушка появится на пятидверном хэтчбеке V40
28 февраля 2012, 15:36
Пятидверный хэтчбек Volvo представили официально
Модель V40 впервые появится на публике в Женеве
27 февраля 2012, 15:02
Рассекречен интерьер пятидверного хэтчбека Volvo
Появились новые официальные фотографии модели V40
22 февраля 2012, 22:15
Появились первые официальные снимки новой модели Volvo
Внешность пятидверного хэтчбека Volvo V40 перестала быть секретом
В сеть попали фотографии пятидверного хэтчбека Volvo
Новую модель Volvo рассекретят на моторшоу в Женеве
15 февраля 2012, 0:20
Новости
14 февраля 2012, 16:42
Компания Volvo напомнила о премьере нового хэтчбека
Опубликованы тизер и видеоролик о новом хэтчбеке V40
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