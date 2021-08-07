XC60

Volvo XC60

Материалы

Новости
Видео: Volvo построила башню из семи кроссоверов XC60
В новом рекламном ролике Volvo задействованы не грузовики, а легковушки
Новости
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
Новости
Volvo готовит для России две новинки в 2022 году
Новости
Самые популярные модели Volvo подорожали на 100 тысяч рублей
7 августа 2021, 18:00
Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года
S60, XC60, S90 и V90 Cross Country превратятся в умеренные гибриды
Volvo XC60 обновился и стал «умнее»
Модель 2022 года встанет на конвейер в мае
10 марта 2021, 10:53Новости
Мария Руцкая
Тест 407-сильного Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
7 июля 2020, 8:30Тест-драйв
Ефим Репин
5 июля 2020, 15:30
Видео: 407-сильный Volvo XC60 сразился в дрэге с BMW X3 и Audi Q5
Блогеры сравнили топ-версию Volvo с гибридом Audi и «подогретой» BMW X3
29 ноября 2019, 10:44
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Шведская компания пообещала целый год оплачивать счета за подзарядку своих моделей
3 июня 2019, 16:50
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Через него можно арендовать XC60 за 59 500 рублей в месяц
29 марта 2019, 13:14
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Для аренды будет доступен кроссовер XC60
18 июня 2018, 15:15
Автомобили Volvo будут делать из рыболовных сетей и старых бутылок
Модели марки будут на четверть состоять из переработанного пластика
28 марта 2018, 18:08
Выбран лучший автомобиль в мире
В Нью-Йорке подвели итоги конкурса «Всемирный автомобиль года»
X3 vs Q5 vs XC60 vs F-Pace
Тест самых банальных машин, которые можно купить за четыре миллиона рублей
14 марта 2018, 10:23Тест-драйв
Михаил Конончук
15 января 2018, 17:16
В США выбрали лучшие автомобили года
Объявлены победители конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года»
Первая
1 из 3
Последняя

Новости партнёров