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В России отзывают кроссоверы Volvo из-за угрозы возгорания
Сервис просят посетить владельцев почти 300 автомобилей
Новости
Volvo обновила кроссовер XC60
Новости
Polestar сделал особые версии Volvo для Германии
Новости
У Volvo появился «очень черный» кроссовер XC60
8 августа 2022, 17:16
Видео: Volvo XC60 превратили в пикап с шестью колесами
В таком виде бывший кроссовер засняли на встрече владельцев необычных машин в Стокгольме
Видео: Volvo построила башню из семи кроссоверов XC60
В новом рекламном ролике Volvo задействованы не грузовики, а легковушки
4 марта 2022, 15:21
Новости
Сергей Ильин
12 февраля 2022, 13:00
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
В модельном ряду марки он окажется между XC60 и XC90
8 декабря 2021, 16:02
Volvo готовит для России две новинки в 2022 году
В следующем году на отечественный рынок выйдет первый электромобиль шведской марки
23 сентября 2021, 11:37
Самые популярные модели Volvo подорожали на 100 тысяч рублей
Шведская марка подняла цены на 1,6-2,4 процента
7 августа 2021, 18:00
Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года
S60, XC60, S90 и V90 Cross Country превратятся в умеренные гибриды
10 марта 2021, 10:53
Volvo XC60 обновился и стал «умнее»
Модель 2022 года встанет на конвейер в мае
Тест 407-сильного Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
7 июля 2020, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
5 июля 2020, 15:30
Видео: 407-сильный Volvo XC60 сразился в дрэге с BMW X3 и Audi Q5
Блогеры сравнили топ-версию Volvo с гибридом Audi и «подогретой» BMW X3
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Шведская компания пообещала целый год оплачивать счета за подзарядку своих моделей
29 ноября 2019, 10:44
Новости
Лиза Будрина
3 июня 2019, 16:50
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Через него можно арендовать XC60 за 59 500 рублей в месяц
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