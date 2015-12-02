Volvo S80

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Компания Volvo представила новый флагманский седан
Модель S90 остастят 400-сильной гибридной силовой установкой
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Volvo S80 переделали в шестиметровый лимузин
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Интерьер преемника Volvo S80 перестал быть секретом
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Дизайн Volvo S90 раскрыли на масштабной модели
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