S80

Volvo S80

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Компания Volvo представила новый флагманский седан
Модель S90 остастят 400-сильной гибридной силовой установкой
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Volvo S80 переделали в шестиметровый лимузин
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Интерьер преемника Volvo S80 перестал быть секретом
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Дизайн Volvo S90 раскрыли на масштабной модели
14 апреля 2015, 12:02
Преемника Volvo S80 представят до конца года
Седан Volvo S90 будут собирать в Китае
Volvo переименует модели S80 и V70
Новые индексы появятся у моделей следующего поколения
19 февраля 2013, 20:04Новости
Александр Мирошкин
25 сентября 2012, 22:21
Обновленный седан Volvo S80 сфотографировали в Китае
У модели изменился дизайн экстерьера и обновился салон

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