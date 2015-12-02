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Volvo S80
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Компания Volvo представила новый флагманский седан
Модель S90 остастят 400-сильной гибридной силовой установкой
Новости
Volvo S80 переделали в шестиметровый лимузин
Новости
Интерьер преемника Volvo S80 перестал быть секретом
Новости
Дизайн Volvo S90 раскрыли на масштабной модели
14 апреля 2015, 12:02
Преемника Volvo S80 представят до конца года
Седан Volvo S90 будут собирать в Китае
Volvo переименует модели S80 и V70
Новые индексы появятся у моделей следующего поколения
19 февраля 2013, 19:04
Новости
Александр Мирошкин
25 сентября 2012, 21:21
Обновленный седан Volvo S80 сфотографировали в Китае
У модели изменился дизайн экстерьера и обновился салон
С большим сердцем
Тест-драйв Volvo S80 с поперечной «восьмеркой»
29 октября 2007, 23:16
Тест-драйв
Михаил Цымбал
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