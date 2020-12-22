XC40

Volvo XC40

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Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
В модельном ряду марки он окажется между XC60 и XC90
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Volvo без лишней шумихи обновила XC40
Новости
Volvo готовит для России две новинки в 2022 году
Новости
В Volvo рассказали, сколько стоит подписка на XC40 в России
22 декабря 2020, 17:43
Раскрыта дата премьеры нового электрокара Volvo
Новинка будет более премиальной, чем XC40 Recharge
Стало известно, когда в России появится электрокроссовер Volvo
Российская линейка шведской марки пополнится первым «зеленым» автомобилем
19 ноября 2020, 14:24Новости
Мария Руцкая
1 октября 2020, 16:04
Началось производство первого электромобиля Volvo
На конвейер завода в бельгийском Генте встал кроссовер XC40 Recharge P8
21 августа 2020, 9:18
Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
На европейском рынке стартуют продажи новой модификации подзаряжаемого гибрида
7 марта 2020, 14:00
Volvo готовит к премьере два новых кроссовера
Новинками в модельном ряду шведской марки станут C40 и XC100
25 января 2020, 19:59
Электрический Volvo XC40 оказался дороже, чем флагманский XC90
Шведская фирма приступила к продажам первого электрокара
27 ноября 2019, 16:14
В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40
Кроссовер доступен в девяти цветах и трех комплектациях
17 октября 2019, 10:38
Volvo XC40 перевели на электричество
Кроссовер обзавелся версией с двумя электромоторами и двумя багажниками
9 октября 2019, 15:52
Электрическому Volvo XC40 достанется продвинутый медиакомплекс на Android
Он будет работать в связке с электронными системами безопасности
Первый электрокар Volvo показал багажник под капотом
Volvo поделилась видеотизером компактного кроссовера XC40 Electric
2 октября 2019, 15:32Новости
Сергей Ильин
25 сентября 2019, 13:37
Электрический XC40 станет одним из самых безопасных Volvo
Кроссовер первым получит продвинутый набор систем помощи водителю
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