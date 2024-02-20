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Новости
Volvo переименовала электрические XC40 и C40
А ещё у них появилась чёрная версия Black Edition
Новости
Кроссовер Volvo XC40 Recharge стал быстрее модели C40 Recharge на «лосином тесте»
Новости
Volvo впервые за 25 лет предложит в США заднеприводные модели
Новости
В Россию привезли китайские Volvo XC40
28 ноября 2022, 7:07
Volvo перевела XC40 и С40 с переднего на задний привод
«Младшие» электрокроссоверы Volvo пережили технический апгрейд
Volvo готовится выпустить еще один кроссовер
В модельном ряду марки он окажется между XC60 и XC90
12 февраля 2022, 13:00
Новости
Александр Пономарёв
7 февраля 2022, 12:12
Volvo без лишней шумихи обновила XC40
Рестайлинг оказался весьма скромным
8 декабря 2021, 16:02
Volvo готовит для России две новинки в 2022 году
В следующем году на отечественный рынок выйдет первый электромобиль шведской марки
20 апреля 2021, 16:09
В Volvo рассказали, сколько стоит подписка на XC40 в России
Полноприводный XC40 с 190-сильным мотором обойдет в 59,5 тысячи рублей в месяц
22 декабря 2020, 17:43
Раскрыта дата премьеры нового электрокара Volvo
Новинка будет более премиальной, чем XC40 Recharge
19 ноября 2020, 14:24
Стало известно, когда в России появится электрокроссовер Volvo
Российская линейка шведской марки пополнится первым «зеленым» автомобилем
1 октября 2020, 16:04
Началось производство первого электромобиля Volvo
На конвейер завода в бельгийском Генте встал кроссовер XC40 Recharge P8
21 августа 2020, 9:18
Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
На европейском рынке стартуют продажи новой модификации подзаряжаемого гибрида
Volvo готовит к премьере два новых кроссовера
Новинками в модельном ряду шведской марки станут C40 и XC100
7 марта 2020, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
25 января 2020, 19:59
Электрический Volvo XC40 оказался дороже, чем флагманский XC90
Шведская фирма приступила к продажам первого электрокара
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