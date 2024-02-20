Volvo XC40

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Volvo переименовала электрические XC40 и C40
А ещё у них появилась чёрная версия Black Edition
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Кроссовер Volvo XC40 Recharge стал быстрее модели C40 Recharge на «лосином тесте»
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Volvo впервые за 25 лет предложит в США заднеприводные модели
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В Россию привезли китайские Volvo XC40
8 декабря 2021, 16:02
Volvo готовит для России две новинки в 2022 году
В следующем году на отечественный рынок выйдет первый электромобиль шведской марки
20 апреля 2021, 16:09
В Volvo рассказали, сколько стоит подписка на XC40 в России
Полноприводный XC40 с 190-сильным мотором обойдет в 59,5 тысячи рублей в месяц
22 декабря 2020, 17:43
Раскрыта дата премьеры нового электрокара Volvo
Новинка будет более премиальной, чем XC40 Recharge
19 ноября 2020, 14:24
Стало известно, когда в России появится электрокроссовер Volvo
Российская линейка шведской марки пополнится первым «зеленым» автомобилем
1 октября 2020, 16:04
Началось производство первого электромобиля Volvo
На конвейер завода в бельгийском Генте встал кроссовер XC40 Recharge P8
21 августа 2020, 9:18
Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
На европейском рынке стартуют продажи новой модификации подзаряжаемого гибрида
25 января 2020, 19:59
Электрический Volvo XC40 оказался дороже, чем флагманский XC90
Шведская фирма приступила к продажам первого электрокара
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