Volvo S60

Материалы

Новости
Погода оставила Volvo беззащитными перед ворами
Новости
Volvo попрощалась с седаном S60 ради нового кроссовера
Новости
Polestar сделал особые версии Volvo для Германии
Новости
Volvo улучшила S60 и V60: «робот» вместо автомата и медиасистема на Android
11 ноября 2019, 14:15
Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Теперь цены на модель стартуют от 2,4 миллиона рублей
28 мая 2019, 14:32
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Начальная цена седана составляет 2 350 000 рублей
29 июня 2018, 18:13
Весь тираж самого мощного Volvo S60 разобрали за 39 минут
Седан нового поколения в топовой версии разошелся по подписке
20 июня 2018, 18:47
Представлен первый Volvo без дизеля – новый седан S60
Модель получила две гибридные силовые установки
14 июня 2018, 17:18
Компания Volvo раскрыла детали внешности нового S60
Производитель опубликовал тизер модели следующего поколения
13 июня 2018, 13:30
Volvo сделала для еще не представленной модели «заряженный» вариант
Новый седан S60 получит модификацию Polestar Engineered
1 марта 2018, 18:43
Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60
Прототипы модели вышли на зимние тесты в Норвегии
Первая
1
Последняя