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Новости
Volvo улучшила S60 и V60: «робот» вместо автомата и медиасистема на Android
Седан и универсал обновились спустя четыре года после дебюта моделей текущего поколения
Новости
Volvo выпустит 450 «очень черных» седанов S60
Новости
Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года
Новости
Видео: Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились в дрэге
11 ноября 2019, 14:15
Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Теперь цены на модель стартуют от 2,4 миллиона рублей
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Начальная цена седана составляет 2 350 000 рублей
28 мая 2019, 14:32
Новости
Алексей Носаченко
29 июня 2018, 18:13
Весь тираж самого мощного Volvo S60 разобрали за 39 минут
Седан нового поколения в топовой версии разошелся по подписке
20 июня 2018, 18:47
Представлен первый Volvo без дизеля – новый седан S60
Модель получила две гибридные силовые установки
14 июня 2018, 17:18
Компания Volvo раскрыла детали внешности нового S60
Производитель опубликовал тизер модели следующего поколения
13 июня 2018, 13:30
Volvo сделала для еще не представленной модели «заряженный» вариант
Новый седан S60 получит модификацию Polestar Engineered
16 мая 2018, 12:44
Volvo откажется от дизелей
Первым дизеля лишится седан Volvo S60
1 марта 2018, 18:43
Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60
Прототипы модели вышли на зимние тесты в Норвегии
28 августа 2017, 15:38
Polestar построит 1500 «карбоновых» 367-сильных Volvo S60 и V60
Ателье внесло в автомобили 250 доработок
Volvo S60 стал быстрейшим седаном Нюрбургринга. Но никто не узнал
Гоночный партнер марки раскрыл засекреченный рекорд
25 мая 2017, 15:01
Новости
Михаил Николаенко
14 декабря 2016, 13:14
Volvo сравнила на треке седан S60 и 2400-сильный грузовик
Шведы устроили гонки 400-сильного S60 и «Железного рыцаря»
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