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Погода оставила Volvo беззащитными перед ворами
Новости
Volvo попрощалась с седаном S60 ради нового кроссовера
Новости
Polestar сделал особые версии Volvo для Германии
Новости
Volvo улучшила S60 и V60: «робот» вместо автомата и медиасистема на Android
28 февраля 2022, 2:22
Volvo выпустит 450 «очень черных» седанов S60
Спецверсия Black Edition разработана североамериканским филиалом Volvo
Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года
S60, XC60, S90 и V90 Cross Country превратятся в умеренные гибриды
7 августа 2021, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
5 января 2020, 14:14
Видео: Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились в дрэге
Самый мощный Volvo сравнили по динамике с «подогретыми» конкурентами немецкой тройки
11 ноября 2019, 14:15
Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Теперь цены на модель стартуют от 2,4 миллиона рублей
28 мая 2019, 14:32
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Начальная цена седана составляет 2 350 000 рублей
29 июня 2018, 18:13
Весь тираж самого мощного Volvo S60 разобрали за 39 минут
Седан нового поколения в топовой версии разошелся по подписке
20 июня 2018, 18:47
Представлен первый Volvo без дизеля – новый седан S60
Модель получила две гибридные силовые установки
14 июня 2018, 17:18
Компания Volvo раскрыла детали внешности нового S60
Производитель опубликовал тизер модели следующего поколения
13 июня 2018, 13:30
Volvo сделала для еще не представленной модели «заряженный» вариант
Новый седан S60 получит модификацию Polestar Engineered
Volvo откажется от дизелей
Первым дизеля лишится седан Volvo S60
16 мая 2018, 12:44
Новости
Василий Костин
1 марта 2018, 18:43
Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60
Прототипы модели вышли на зимние тесты в Норвегии
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