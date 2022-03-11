Volvo V60

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Новости
Volvo улучшила S60 и V60: «робот» вместо автомата и медиасистема на Android
Седан и универсал обновились спустя четыре года после дебюта моделей текущего поколения
Тест-драйв
Volvo V60 CC: длительный тест
Тест-драйв
Volvo V60 CC vs Infiniti QX50
Новости
Видео: универсалы Audi, BMW и Volvo сразились в дрэге
5 апреля 2018, 18:35
Volvo разрезали пополам и превратили в «пончикомобиль» при помощи магазинной тележки
Для машины сделали оригинальный ручник и трубчатый каркас вместо задней части
21 февраля 2018, 18:34
Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом
Модель сменила поколение и получила две гибридные модификации
16 февраля 2018, 9:58
Новый Volvo V60 раскрыли до премьеры
Боснийский журнал опубликовал фотографии универсала
15 февраля 2018, 10:40
Названа дата дебюта нового Volvo V60
Шведы опубликовали несколько тизеров универсала следующего поколения
28 августа 2017, 15:38
Polestar построит 1500 «карбоновых» 367-сильных Volvo S60 и V60
Ателье внесло в автомобили 250 доработок
1 апреля 2016, 16:57
Компания Polestar выпустила самые быстрые Volvo в истории
Volvo S60 и V60 оснастили 367-сильной «четверкой» с двойным наддувом
Volvo V60 CC
Как заставить себя захотеть Volvo V60 Cross Country
26 августа 2015, 14:56Тест-драйв
Денис Гусев
Денис Гусев
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