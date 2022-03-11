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Новости
Volvo улучшила S60 и V60: «робот» вместо автомата и медиасистема на Android
Седан и универсал обновились спустя четыре года после дебюта моделей текущего поколения
Тест-драйв
Volvo V60 CC: длительный тест
Тест-драйв
Volvo V60 CC vs Infiniti QX50
Новости
Видео: универсалы Audi, BMW и Volvo сразились в дрэге
25 сентября 2018, 17:39
Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
Шведская марка представила новый V60 Cross Country
Компания Volvo раскрыла детали внешности нового S60
Производитель опубликовал тизер модели следующего поколения
14 июня 2018, 17:18
Новости
Ефим Репин
13 июня 2018, 13:30
Volvo сделала для еще не представленной модели «заряженный» вариант
Новый седан S60 получит модификацию Polestar Engineered
5 апреля 2018, 18:35
Volvo разрезали пополам и превратили в «пончикомобиль» при помощи магазинной тележки
Для машины сделали оригинальный ручник и трубчатый каркас вместо задней части
21 февраля 2018, 18:34
Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом
Модель сменила поколение и получила две гибридные модификации
16 февраля 2018, 9:58
Новый Volvo V60 раскрыли до премьеры
Боснийский журнал опубликовал фотографии универсала
15 февраля 2018, 10:40
Названа дата дебюта нового Volvo V60
Шведы опубликовали несколько тизеров универсала следующего поколения
28 августа 2017, 15:38
Polestar построит 1500 «карбоновых» 367-сильных Volvo S60 и V60
Ателье внесло в автомобили 250 доработок
1 апреля 2016, 16:57
Компания Polestar выпустила самые быстрые Volvo в истории
Volvo S60 и V60 оснастили 367-сильной «четверкой» с двойным наддувом
Volvo V60 стала «самой безопасной машиной безопасности»
«Заряженный» универсал Volvo V60 Polestar превратили в пейс-кар для WTCC
29 марта 2016, 12:57
Новости
Ярослав Гронский
Volvo V60 CC
Как заставить себя захотеть Volvo V60 Cross Country
26 августа 2015, 14:56
Тест-драйв
Денис Гусев
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