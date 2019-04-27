Новый «китаец» для России, быстрый «Астон» и прощание с Pajero: главное за неделю

Renault Kaptur
На российском рынке слегка обновился кроссовер «Каптюр»: кроссовер не подорожал, но зато получил новое оборудование (например, функцию автоматического складывания боковых зеркал) и пересмотренные комплектации. Так, светодиодные фары, которые раньше были доступны только для одной спецверсии, теперь можно заказать в качестве опции и на других машинах. То же самое отныне относится и к мультимедийке с «Яндексом». Подробнее обо всех изменениях можно прочитать здесь.
Aston Martin DBS Superleggera
«Астон» представил самый быстрый открытый автомобиль в своей истории – DBS Superleggera Volante. Машина получила композитные кузовные панели, мягкую крышу (складывается за 16 секунд) и 12-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра, оснащенный двумя турбонагнетателями. Агрегат выдает 725 сил и позволяет суперкару набирать «сотню» за 3,6 секунды. Просто посмотреть на очень красивый родстер и узнать детальную информацию о нем можно по этой ссылке.
Hyundai i30 N
Ура-ура! В России снова начали появляться «заряженные» хэтчбеки. И пусть Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST, Renault Megane RS и Honda Civic Type R уже давно у нас не продаются, но зато появится Hyundai i30 N. Он доступен в двух модификациях: с 249- и 275-сильными двухлитровыми «турбочетверками», с которыми пятидверка разгонится до «сотни» за 6,4 и 6,1 секунды соответственно. Про цены и остальные подробности можно узнать из нашей новости вот тут.
Toyota Mark X и Mitsubishi Pajero
На этой неделе сразу две марки попрощались со своими легендарными моделями. «Тойота» отправила в отставку седан Mark X, подготовив для него спецверсию 203-сильным шестицилиндровым атмосферником 2.5, а Mitsubishi отправила в отставку внедорожник Pajero, который тоже получил «финальную» модификацию.
И если «Марк» на японском рынке еще можно будет купить вплоть до декабря, то «Паджеро» выйдет ограниченным тиражом в 700 машин. И это последний шанс обзавестись легендарной моделью: ни для одной из этих двух машин не планируется выпуск преемника.
Haval F7
В скором времени под Тулой начнется производство китайского кроссовера Haval F7, который, как раньше заявляли представители марки, ориентирован в первую очередь на молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Модель, конкурирующая с Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, будет предлагаться со 150- и 190-сильными турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра. Более подробно о машине можно прочитать здесь.
P.S.
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