Новый «китаец» для России, быстрый «Астон» и прощание с Pajero: главное за неделю

На этой неделе сразу две марки попрощались со своими легендарными моделями. «Тойота» отправила в отставку седан Mark X, подготовив для него спецверсию 203-сильным шестицилиндровым атмосферником 2.5, а Mitsubishi отправила в отставку внедорожник Pajero, который тоже получил «финальную» модификацию.

И если «Марк» на японском рынке еще можно будет купить вплоть до декабря, то «Паджеро» выйдет ограниченным тиражом в 700 машин. И это последний шанс обзавестись легендарной моделью: ни для одной из этих двух машин не планируется выпуск преемника.