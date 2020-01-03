Лучшее автомобильное видео 2019 года

Ни один материал с лучшими видеороликами за целый год, конечно же, не может обойтись без Кена Блока. В этом году он порадовал нас вторым эпизодом серии «Клаймбхана» (первую часть можно посмотреть по этой ссылке). Гонщик проехал по знаменитому китайскому серпантину под названием «Дорога 99 поворотов», также известному как «дорога в небеса». Он расположен на горе Тяньмэнь и ведет к природной арке «Небесные врата», чья высота достигает почти 132 метров.

Дрифт x2

Российские дрифтеры Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин эпично проехали на суперкарах Flanker F собственной разработки по центру Санкт-Петербурга. До этого на этих же автомобилях они ездили по замерзшему Байкалу — там они устроили парный дрифт по льду на скорости 246 километров в час в рамках фестиваля «Байкальская Миля». Ролик с этого мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

Битва титанов

Еще одна не менее эпичная битва — Эдуард Николаев на капотном грузовике КамАЗ против чемпиона по дрифту Майк Уиддетт на Lamborghini Huracan LP580-2. По сюжету, главной целью гонки являлось одно единственное парковочное место, которое должно было достаться победителю. Однако исход гоночной дуэли не так очевиден, как кажется.

Всё, как NFS

В Ростове-на-Дону воссоздали игру Need for Speed в реальной жизни, собрав вместе несколько настоящих спортивных автомобилей. В ролике снялись Toyota Supra, Nissan Skyline R34, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evo VII и VW Golf IV.

План побега

Компания BMW сняла короткометражный фильм, в котором рассказала, как в 1964 году житель Берлина Клаус-Гюнтер Якоби помог своему другу бежать из ГДР в Западный Берлин на модернизированной микролитражке BMW Isetta.

По-прежнему крутые

Красивый ролик с участием лучших итальянских спорткаров 1960-х — Lamborghini Miura S и Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Водителями автомобилей стали бывший заводской испытатель «Ламбо» Валентино Бальбони и бывший гонщик Формулы-1 Артуро Мерцарио. Пилоты и их машины встретились спустя полвека, снова устроив гонки и убедившись, что и они, и их тачки по-прежнему крутые.

К «Вратам ада»

В список лучших роликов абсолютно невозможно было не включить поездку президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (на внедорожнике собственной разработки, кстати) к «Вратам ада». Так местные жители называют горящий газовый кратер Дарваза, диаметр которого достигает 60 метров, а глубина — 20 метров. Ранее Бердымухамедов уже дрифтил на BMW, переделывал внедорожники и даже дарил хлеборобам Cadillac Escalade.

Невесомость

Команда Формулы-1 Red Bull смогла сделать невероятное — провести пит-стоп болида в невесомости на высоте 10 тысяч метров. Такое надо обязательно увидеть!

Самый несчастный Fiat

В этот ролике самый грустный автомобиль в мире — Fiat Multipla, принадлежавший человеку-мему «Гарольду, скрывающему боль» (он же Андраш Арато из Венгрии). Он решил избавиться от своей машины, продав ее дрифтеру Оливеру Амону, который сразу же решил посмотреть, на что она способна.

Рекордсмен

Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R установил рекорд «Северной петли» Нюрбургринга, проехав почти 21-километровую трассу на безумные 6 минут 05,336 секунды — то есть на 40,564 секунды быстрее достижения китайского электрического суперкара Nio EP9. При этом до абсолютного рекорда трека еще далеко — в 2018 году лемановский супергибрид Porsche 919 Hybrid EVO проехал «Ринг» за 5 минут 19,546 секунды.

P.S.

Это, возможно, и не лучшее видео года, но можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как двухметровый Шакил О’Нил пытается втиснуться в крошечный Smart.