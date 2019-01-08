Самые ожидаемые автомобили 2019 года

Land Rover Defender

За последние полтора года смену поколений пережили такие культовые классические внедорожники, как Mercedes Gelandewagen, Jeep Wrangler и Suzuki Jimny, а теперь настал черед и легендарного Дефендера, который продержался в строю с 1983 года. Информации о новом «Дефе» очень мало, но по шпионским снимках понятно, что он сохранит угловатый дизайн и будет, как и раньше, выпускаться в двух версиях, короткой и длиннобазной.