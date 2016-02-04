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Citroen C-Crosser
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Citroen отзовет в России 1600 кроссоверов
У Citroen C-Crosser нашли проблемы с электрооборудованием
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