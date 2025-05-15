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Новости
Хэтчбек DS 4 обновился вплоть до названия
Отныне модель носит имя DS № 4, и у нее есть полностью электрическая версия
Новости
DS показала две гибридные новинки
Лаборатория
Новый DS 4: ответ немцам
Новости
Раскрыта дата премьеры нового DS 4
3 декабря 2020, 12:39
Появились подробности о новом хэтчбеке DS 4
Новинка поступит в продажу в Европе до конца следующего года
Премиальная марка DS отказалась от двух моделей
Производитель решил поменять свою линейку и вывести на рынок новые модели
30 мая 2018, 15:24
Новости
Алексей Носаченко
29 мая 2017, 11:58
Citroen отправит на ремонт 30 тысяч машин в России
У C4 и DS4 нашли проблемы с тросом замка капота
DS3 и DS4
Станет ли премиальный Citroen новым Audi? Тест обновленных DS3 и DS4
17 июня 2016, 9:29
Тест-драйв
Илья Фролов
2 июня 2016, 14:25
Обновленный DS4 оценили в 1,6 миллиона рублей
В России стартовали продажи «вседорожного» хэтчбека DS4 Crossback
21 апреля 2016, 15:52
В России начнут продавать «вседорожный» хэтчбек DS4
Обновленное семейство DS4 доберется до России в июне
15 сентября 2015, 17:04
Французы добавили гранит в колеса хэтчбека DS4
Марка DS показала концептуальный вариант модели DS4 Crossback
31 августа 2015, 11:21
Citroen DS4 получил вседорожную версию Crossback
Рассекречены фотографии новой модификации хэтчбека
7 июля 2015, 14:28
Марка DS выпустит конкурента Mercedes-Benz CLA
Купеобразный седан DS появится в 2018 году
Хэтчбек DS4 превратится во вседорожник
Французы выпустят «высокую» версию пятидверки
18 мая 2015, 17:58
Новости
Ярослав Гронский
12 февраля 2015, 21:52
"Ситроен" добавил российскому DS4 сенсорный экран
Новый мультимедийный комплекс вошел в оснащение топовых версий
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