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Лаборатория
Новый DS 4: ответ немцам
Хэтчбек полностью изменился внешне и получил уникальное для сегмента оснащение
Новости
Раскрыта дата премьеры нового DS 4
Новости
Появились подробности о новом хэтчбеке DS 4
Новости
Премиальная марка DS отказалась от двух моделей
29 мая 2017, 11:58
Citroen отправит на ремонт 30 тысяч машин в России
У C4 и DS4 нашли проблемы с тросом замка капота
DS3 и DS4
Станет ли премиальный Citroen новым Audi? Тест обновленных DS3 и DS4
17 июня 2016, 9:29
Тест-драйв
Илья Фролов
2 июня 2016, 14:25
Обновленный DS4 оценили в 1,6 миллиона рублей
В России стартовали продажи «вседорожного» хэтчбека DS4 Crossback
21 апреля 2016, 15:52
В России начнут продавать «вседорожный» хэтчбек DS4
Обновленное семейство DS4 доберется до России в июне
15 сентября 2015, 17:04
Французы добавили гранит в колеса хэтчбека DS4
Марка DS показала концептуальный вариант модели DS4 Crossback
31 августа 2015, 11:21
Citroen DS4 получил вседорожную версию Crossback
Рассекречены фотографии новой модификации хэтчбека
7 июля 2015, 14:28
Марка DS выпустит конкурента Mercedes-Benz CLA
Купеобразный седан DS появится в 2018 году
18 мая 2015, 17:58
Хэтчбек DS4 превратится во вседорожник
Французы выпустят «высокую» версию пятидверки
12 февраля 2015, 21:52
"Ситроен" добавил российскому DS4 сенсорный экран
Новый мультимедийный комплекс вошел в оснащение топовых версий
Citroen DS4 получил три новых мотора
Также модель обзавелась мультимедией с сенсорным экраном
4 февраля 2015, 20:07
Новости
Ярослав Гронский
12 декабря 2014, 20:19
Citroen DS4 обзавелся новыми двигателями
Французская марка слегка обновила премиальный хэтчбек DS4
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