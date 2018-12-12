Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
C3
Citroen C3
Все модели
2CV
5LS
Aircross
Beringo
Berlingo
C-Crosser
C-Elysee
C-XR
C-Zero
C1
C3
C3-RX
C3-XR
C4
C4 Aircross
C4 Cactus
C4 L
C4 Picasso
C5
C6
Cactus
DS
DS 5LS
DS 6WR
DS 8WR
DS X7
DS-X
DS2
DS3
DS4
DS4 CS
DS5
DS9
Divine DS
ID
Numero 9
Numéro 9
Technospace
Tubik
Wild Rubis
Xsara
С-Elysee
С3 Picasso
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Обновленный Citroen C3 Aircross добрался до России: раскрыты цены
Кроссоверу освежили дизайн, а также заметно расширили список оснащения
Новости
Бюджетный кросс-седан Citroen рассекречен на официальных снимках
Новости
Представлен обновленный Citroen C3
Тест-драйв
Citroen C3 Aircross
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
12 декабря 2018, 10:15
Тест-драйв
Ефим Репин
Citroen организовал по-настоящему «быстрые свидания»
Компания предложила парам проехать по гравиному треку всесте с пилотом WRC
23 августа 2018, 17:52
Новости
Алексей Носаченко
17 октября 2017, 13:44
Citroen сделает непохожий на других хот-хэтч
Хот-хэтч появится у Citroen по желанию клиентов
Citroen C3 Aircross
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
17 октября 2017, 9:32
Тест-драйв
Алексей Дмитриев
9 августа 2017, 11:21
Видео: Леб вернулся за руль раллийного «Ситроена»
Девятикратный чемпион WRC протестировал C3 2017 года
25 июля 2017, 16:47
В компании Citroen захотели сделать спорткар
Французы планируют связать свои раллийные и дорожные машины
13 июня 2017, 12:23
Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
C3 Aircross нового поколения стал глобальной моделью
9 июня 2017, 15:04
Дизайн нового кроссовера Citroen раскрыли на игрушечной машинке
Модель C3 Aircross дебютирует в 2017 году
22 мая 2017, 18:06
Появились фотографии нового кроссовера Citroen
Французы готовят конкурента Nissan Juke
Citroen представил новый раллийный хэтчбек
Компания показала машину и объявила состав пилотов
21 декабря 2016, 19:21
Новости
3 октября 2016, 14:40
Новый Citroen C3 Picasso сфотографировали на испытаниях
Премьера компактвэна пройдет в Женеве в марте
Первая
1 из 2
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров