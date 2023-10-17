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320 км хода и доступная цена: Citroen раскрыл электрокроссовер ë-C3
C3 перебрался на новую платформу и превратился в электрокар
Новости
«Народный» Citroen C3 будет стоить 400 тысяч рублей
Новости
Citroen построила C3 Aircross для серферов
Новости
Обновленный Citroen C3 Aircross добрался до России: раскрыты цены
2 мая 2020, 20:20
Бюджетный кросс-седан Citroen рассекречен на официальных снимках
Фотографии трёхобъёмника Citroen C3L «утекли» в Сеть до премьеры
Представлен обновленный Citroen C3
Хэтчбеку подкорректировали внешность и расширили возможности персонализации
11 февраля 2020, 17:14
Новости
Алексей Носаченко
Citroen C3 Aircross
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость, стоимость владения и подводим итоги
27 декабря 2018, 9:54
Тест-драйв
Ефим Репин
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
12 декабря 2018, 10:15
Тест-драйв
Ефим Репин
23 августа 2018, 17:52
Citroen организовал по-настоящему «быстрые свидания»
Компания предложила парам проехать по гравиному треку всесте с пилотом WRC
17 октября 2017, 13:44
Citroen сделает непохожий на других хот-хэтч
Хот-хэтч появится у Citroen по желанию клиентов
Citroen C3 Aircross
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
17 октября 2017, 9:32
Тест-драйв
Алексей Дмитриев
9 августа 2017, 11:21
Видео: Леб вернулся за руль раллийного «Ситроена»
Девятикратный чемпион WRC протестировал C3 2017 года
25 июля 2017, 16:47
В компании Citroen захотели сделать спорткар
Французы планируют связать свои раллийные и дорожные машины
Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
C3 Aircross нового поколения стал глобальной моделью
13 июня 2017, 12:23
Новости
Михаил Николаенко
9 июня 2017, 15:04
Дизайн нового кроссовера Citroen раскрыли на игрушечной машинке
Модель C3 Aircross дебютирует в 2017 году
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