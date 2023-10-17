Citroen C3

Материалы

Новости
320 км хода и доступная цена: Citroen раскрыл электрокроссовер ë-C3
C3 перебрался на новую платформу и превратился в электрокар
Новости
«Народный» Citroen C3 будет стоить 400 тысяч рублей
Новости
Citroen построила C3 Aircross для серферов
Новости
Обновленный Citroen C3 Aircross добрался до России: раскрыты цены
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
12 декабря 2018, 10:15Тест-драйв
Ефим Репин
Ефим Репин
23 августа 2018, 17:52
Citroen организовал по-настоящему «быстрые свидания»
Компания предложила парам проехать по гравиному треку всесте с пилотом WRC
17 октября 2017, 13:44
Citroen сделает непохожий на других хот-хэтч
Хот-хэтч появится у Citroen по желанию клиентов
Citroen C3 Aircross
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
17 октября 2017, 9:32Тест-драйв
Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
9 августа 2017, 11:21
Видео: Леб вернулся за руль раллийного «Ситроена»
Девятикратный чемпион WRC протестировал C3 2017 года
25 июля 2017, 16:47
В компании Citroen захотели сделать спорткар
Французы планируют связать свои раллийные и дорожные машины
9 июня 2017, 15:04
Дизайн нового кроссовера Citroen раскрыли на игрушечной машинке
Модель C3 Aircross дебютирует в 2017 году
Первая
1
Последняя