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Citroen C-Elysee
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Шпионы сфотографировали обновленные Citroen C-Elysee и Peugeot 301
Появились фотографии компактных седанов для китайского рынка
Новости
Леб и Мюллер протестировали гоночный Citroen C-Elysee
Новости
"Ситроен" представил машину для чемпионата мира по кузовным гонкам
Новости
Citroen назвал рублевые цены C-Elysee
24 декабря 2012, 22:30
"Ситроен" назвал российскую стоимость конкурента "Соляриса"
Седан C-Elysee появится в первом квартале 2013 года
Бюджетный седан Citroen
Что особенного в новом седане Citroen C-Elysee
3 декабря 2012, 14:45
Тест-драйв
Влад Клепач
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