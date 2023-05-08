Citroen C6

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Citroen C6: ненародный избранник
Преемник больших Ситроенов прошлого полюбился французским президентам, но не рядовым потребителям
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«Ситроен» возродил флагманский седан С6
Новости
Citroen показал первые фотографии возрожденного седана C6
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Citroen возродит для китайцев флагманский седан
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