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Citroen C6: ненародный избранник
Преемник больших Ситроенов прошлого полюбился французским президентам, но не рядовым потребителям
Новости
«Ситроен» возродил флагманский седан С6
Новости
Citroen показал первые фотографии возрожденного седана C6
Новости
Citroen возродит для китайцев флагманский седан
26 мая 2015, 18:19
Флагманский Citroen возродят под брендом DS в 2018 году
На смену снятому с производства седану Citroen C6 придет модель DS8
Citroen снял с конвейера модель C6
Компания прекартила выпуск седана из-за низких продаж
19 декабря 2012, 23:05
Новости
Ефим Репин
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