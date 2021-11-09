Citroen Berlingo

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На Берлинго
Сможет ли Citroen Berlingo с приставкой Multispace стать идеальным семейным шаттлом?
Новости
Объявлены цены на новый Citroen Berlingo Multispace российской сборки
Новости
Citroen Berlingo российской сборки: объявлены цены
Новости
Новый Citroen Berlingo российской сборки появится весной 2021 года
15 февраля 2018, 11:33
Citroen выпустил «каблучок» с «подушками» на бортах
Представлен Citroen Berlingo нового поколения
21 марта 2017, 19:17
Citroen выпустил пассажирский электровэн
Запас хода E-Berlingo составил 170 километров
Citroen Berlingo
Способен ли пассажирский «каблучок» заменить семейный минивэн
25 января 2016, 13:05Тест-драйв
Михаил Цымбал
Михаил Цымбал
19 февраля 2015, 20:54
Citroen подправил внешность модели Berlingo
В Женеве покажут обновленный фургон Berlingo
2 февраля 2012, 20:33
Citroen обновил фургоны Berlingo и Jumpy
У автомобилей слегка изменился дизайн кузова и расширились комплектации
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