Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Citroen C4
Все модели
2CV
5LS
Aircross
Basalt
Beringo
Berlingo
C-Crosser
C-Elysee
C-XR
C-Zero
C1
C3
C3 Aircross
C3-RX
C3-XR
C4
C4 Aircross
C4 Cactus
C4 L
C4 Picasso
C4 X
C5
C6
Cactus
DS
DS 5LS
DS 6WR
DS 8WR
DS X7
DS-X
DS2
DS3
DS4
DS4 CS
DS5
DS9
Divine DS
ID
Numero 9
Numéro 9
Technospace
Tubik
Wild Rubis
Xsara
С-Elysee
С3 Picasso
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
В продаже появился последний Citroen C4 калужской сборки
Его произвели в прошлом году на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калужской области из оставшихся комплектующих
Новости
В продажу поступили Citroen C4 российской сборки
Лаборатория
Обновленные Citroen C4 и C4 X
Новости
Из Citroen C4 хотят сделать полноценный кроссовер
12 января 2022, 9:29
Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России
Французским седанам российской сборки урезали гамму двигателей
Новый кросс-хэтчбек Citroen C4: ковер-самолет, кресла с пеной и видеорегистратор
Французы представили новое поколение модели C4 и электрокар ё-C4
30 июня 2020, 20:04
Новости
Анастасия Мельник
16 июня 2020, 16:28
Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
Компания раскрыла фотографии нового поколения модели
10 мая 2020, 23:32
Новый Citroen C4 удивит смелым дизайном и оптикой в виде шевронов
Французская фирма готовится к премьере нового кросс-купе под старым именем
3 августа 2019, 11:00
Citroen подготовит конкурента электрическому VW ID.3
В следующем году французы покажут электрический C4
3 сентября 2018, 13:12
В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen С4
Стоимость снизилась на 80 и 100 тысяч рублей
27 октября 2017, 18:28
Citroen снимет C4 с производства из-за «Кактуса»
Место C4 в линейке займет обновленный C4 Cactus
26 октября 2017, 16:08
Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
Французы представили обновленный C4 Cactus
29 мая 2017, 11:58
Citroen отправит на ремонт 30 тысяч машин в России
У C4 и DS4 нашли проблемы с тросом замка капота
Российским Citroen C4 заменят фары
У седанов обнаружили несоответствие освещения действующему законодательству
16 марта 2017, 15:55
Новости
Михаил Николаенко
Citroen C4
Длительный тест обновленного седана Citroen C4: часть вторая
8 февраля 2017, 9:16
Тест-драйв
Михаил Николаенко
Первая
1
Последняя