Citroen C4

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Новости
В продаже появился последний Citroen C4 калужской сборки
Его произвели в прошлом году на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калужской области из оставшихся комплектующих
Новости
В продажу поступили Citroen C4 российской сборки
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Обновленные Citroen C4 и C4 X
Новости
Из Citroen C4 хотят сделать полноценный кроссовер
10 мая 2020, 23:32
Новый Citroen C4 удивит смелым дизайном и оптикой в виде шевронов
Французская фирма готовится к премьере нового кросс-купе под старым именем
3 августа 2019, 11:00
Citroen подготовит конкурента электрическому VW ID.3
В следующем году французы покажут электрический C4
3 сентября 2018, 13:12
В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen С4
Стоимость снизилась на 80 и 100 тысяч рублей
27 октября 2017, 18:28
Citroen снимет C4 с производства из-за «Кактуса»
Место C4 в линейке займет обновленный C4 Cactus
26 октября 2017, 16:08
Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
Французы представили обновленный C4 Cactus
29 мая 2017, 11:58
Citroen отправит на ремонт 30 тысяч машин в России
У C4 и DS4 нашли проблемы с тросом замка капота
Citroen C4
Длительный тест обновленного седана Citroen C4: часть вторая
8 февраля 2017, 9:16Тест-драйв
Михаил Николаенко
Михаил Николаенко
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