C4

Citroen C4

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Новости
Из Citroen C4 хотят сделать полноценный кроссовер
Семейство C4 может пополнится моделью C4 Aircross
Новости
Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России
Новости
Новый кросс-хэтчбек Citroen C4: ковер-самолет, кресла с пеной и видеорегистратор
Новости
Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
10 мая 2020, 23:32
Новый Citroen C4 удивит смелым дизайном и оптикой в виде шевронов
Французская фирма готовится к премьере нового кросс-купе под старым именем
Citroen подготовит конкурента электрическому VW ID.3
В следующем году французы покажут электрический C4
3 августа 2019, 11:00Новости
Анастасия Мельник
3 сентября 2018, 13:12
В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen С4
Стоимость снизилась на 80 и 100 тысяч рублей
27 октября 2017, 18:28
Citroen снимет C4 с производства из-за «Кактуса»
Место C4 в линейке займет обновленный C4 Cactus
26 октября 2017, 16:08
Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
Французы представили обновленный C4 Cactus
29 мая 2017, 11:58
Citroen отправит на ремонт 30 тысяч машин в России
У C4 и DS4 нашли проблемы с тросом замка капота
16 марта 2017, 15:55
Российским Citroen C4 заменят фары
У седанов обнаружили несоответствие освещения действующему законодательству
Citroen C4
Длительный тест обновленного седана Citroen C4: часть вторая
8 февраля 2017, 9:16Тест-драйв
Михаил Николаенко
Citroen C4
Седан Citroen C4 обновился и получил дизель — это хорошо или странно?
5 октября 2016, 9:14Тест-драйв
Ефим Репин
Названа рублевая стоимость обновленного седана Citroen C4
Рестайлинговый седан будет доступен с дизельным мотором
13 сентября 2016, 17:55Новости
Ярослав Гронский
11 апреля 2016, 17:02
Обновленный седан Citroen C4 сфотографировали без камуфляжа
Версия для китайского рынка получит новую переднюю часть кузова
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