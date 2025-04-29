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Новости
Новый Citroen C5 Aircross получил самый большой экран в истории Stellantis
Модель второго поколения полностью рассекречена
Новости
В России полиция стала закупать кроссоверы RSV калужской сборки: фото
Новости
Раскрыта внешность нового Citroen C5 Aircross
Новости
Названы плюсы и минусы Citroen C5 Aircross российской сборки
20 мая 2024, 10:20
В Калуге начнут собирать еще один кроссовер Citroen
Возможно, позже в линейке продукции завода появятся лифтбек и LCV
Дилеры рассекретили цену Peugeot 3008 российской сборки
Кроссовер будут собирать в Калуге
24 марта 2024, 10:00
Новости
Александр Пономарёв
26 февраля 2024, 17:32
В России появился Citroen C5 Aircross с гарантией
Кроссовер китайской сборки адаптировали к российским условиям, добавив теплые опции
30 мая 2023, 19:31
Кроссовер Citroen C5 Aircross стал «мягким» гибридом
Вседорожник поступит в продажу до конца года и будет стоить около 38 тысяч евро
20 февраля 2023, 18:39
Кросс-лифтбек Citroen C5 X стилизовали под культовый CX
Китайские блогеры сделали для машины новый обвес, добавили пневмоподвеску и перешили салон
21 декабря 2022, 18:01
До России добрался рестайлинговый Citroen C5 Aircross
Обновленный кроссовер планировали официально привезти минувшим летом
14 ноября 2022, 5:34
Citroen увеличил запас хода гибридов на 15 процентов
Заряжаемые гибриды семейства C5 обрели батарею нового поколения
12 января 2022, 18:43
Citroen официально представил обновленный C5 Aircross. Модель появится и в России
Однако когда именно обновленный кроссовер доберется до российского рынка, пока неизвестно
7 апреля 2021, 15:16
Практичность хэтчбека с клиренсом внедорожника: Citroen показал на видео новый кроссовер C5
Новинку представят 12 апреля
Стали известны российские цены на кроссовер Citroёn C5 Aircross
Модель по умолчанию оснащается подвеской с «прогрессивными гидравлическими подушками»
4 июня 2019, 12:39
Новости
Алексей Носаченко
18 февраля 2019, 16:33
Citroen привезет в Россию кроссовер с «ковром-самолетом»
Продажи модели C5 Aircross начнутся во втором квартале этого года
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