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Новости
Citroen официально представил обновленный C5 Aircross. Модель появится и в России
Однако когда именно обновленный кроссовер доберется до российского рынка, пока неизвестно
Новости
Практичность хэтчбека с клиренсом внедорожника: Citroen показал на видео новый кроссовер C5
Новости
Стали известны российские цены на кроссовер Citroёn C5 Aircross
Новости
Citroen привезет в Россию кроссовер с «ковром-самолетом»
12 сентября 2018, 16:48
Citroen разработал подключаемый гибрид на базе кроссовера C5 Aircross
Гибридную версию кроссовера Citroen C5 Aircross представят на автосалоне в Париже
Citroen построил «ковер самолет» с 230-миллиметровым клиренсом
Марка представила европейскую версию кроссовера C5 Aircross
24 мая 2018, 18:17
Новости
Ефим Репин
18 апреля 2017, 13:12
Citroen выпустил «кроссовер для людей»
Компания представила серийный C5 Aircross
14 апреля 2017, 13:17
Citroen обновил седан C5
«ЦэПятый» получил новый интерьер и электронную приборку
21 февраля 2017, 15:05
«Ситроен» полностью изменил интерьер седана C5
Французы показали тизеры рестайлинговой модели
14 февраля 2017, 14:43
Обновленный Citroen C5 сфотографировали без камуфляжа
C5 получит новую переднюю часть кузова
14 марта 2016, 19:57
Dongfeng построил флагманский седан на базе «Ситроена» С5
Пятиметровая модель получила название Aeolus A9
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть четвертая
15 октября 2015, 15:04
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
12 октября 2015, 13:51
Citroen оставит семейство С5 без прямого наследника
На смену Citroen C5 придет «более простая и стильная модель»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть третья
8 октября 2015, 15:33
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть вторая
1 октября 2015, 16:13
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
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