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Красный свет как в подлодке: Citroen показал концепт C3 Aircross к 400-летию ВМФ Франции
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За Citroen белорусской сборки будут просить 2 миллиона рублей
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Институт статистики Франции: автопром страны ждет крах
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Эксперты назвали 6 лучших минивэнов с пробегом до 1,5 млн рублей
4 февраля, 14:39
Louis Vuitton представил автомобиль за € 650 тысяч, на котором нельзя ездить
17 июня 2025, 23:59
В Калуге готовятся к производству Haval M6 по полному циклу
Завод переходит от крупноузлового к мелкоузловому методу сборки
19 мая 2025, 11:16
В продаже появился последний Citroen C4 калужской сборки
Его произвели в прошлом году на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калужской области из оставшихся комплектующих
10 мая 2025, 10:32
Президент Франции показал на День Победы новый служебный автомобиль
Stellantis приурочил премьеру броневика к годовщине Победы над нацизмом
29 апреля 2025, 14:36
Новый Citroen C5 Aircross получил самый большой экран в истории Stellantis
Модель второго поколения полностью рассекречена
31 марта 2025, 20:53
С молотка пустят гоночный Citroen ZX, участвовавший в «Дакаре»
С серийной моделью спорткар не имеет ничего общего
5 марта 2025, 23:45
В России стали выпускать кроссоверы под маркой Rosva Motors
Автомобили под новым брендом сходят с конвейера завода в Калуге
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