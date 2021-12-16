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Новости
Fiat Topolino возродят в виде крошечного электрокара
У квадрицикла Citroen Ami может появиться ещё один близнец
Новости
Citroen запустил в серию «народный» кросс-хэтчбек
Новости
Стало известно, когда Citroen откажется от бензиновых моторов в Европе
Новости
Peugeot, Citroen и Opel в России продолжат собирать, пока хватает деталей
7 февраля, 13:49
Из Citroen C4 хотят сделать полноценный кроссовер
Семейство C4 может пополнится моделью C4 Aircross
Citroen отправляет в отставку популярный компактный хэтчбек
Речь идет о модели C1, которая выпускалась 17 лет
28 января, 13:36
Новости
Лиза Будрина
Jeep, Opel и Citroen: 6 новинок для РФ
Stellantis вернет россиянам Opel Astra, привезет кросс-купе Citroen C4 и начнет поставки нового Jeep Grand Cherokee
26 января, 8:00
Репортаж
Лиза Будрина
17 января, 9:56
В США продают один из самых редких «Ситроенов»
Хэтчбек BX 4TC предназначался для омологации гоночной машины раллийной группы B
12 января, 18:43
Citroen официально представил обновленный C5 Aircross. Модель появится и в России
Однако когда именно обновленный кроссовер доберется до российского рынка, пока неизвестно
12 января, 12:21
В России подорожали почти все Citroen и Peugeot
В среднем модели прибавили в цене около 100 000 рублей
12 января, 9:29
Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России
Французским седанам российской сборки урезали гамму двигателей
16 декабря 2021, 16:31
Citroen показал маленький ситикар без дверей для тех, кому от 14 до 77 лет
В самой компании новинку описывают как «веселый концепт со спортивным характером»
29 ноября 2021, 16:09
Фото: четырехосный Citroen DS в паре с редким кабриолетом
Обе машины допущены на дороги общего пользования
На продажу выставлен редчайший 72-летний Citroen, который годами ржавел в гараже
Текущая ставка на покупку раритета – всего 1,6 тысячи евро (132 тысячи рублей)
16 ноября 2021, 14:26
Новости
Мария Руцкая
12 ноября 2021, 14:10
Броня и «капитанские» кресла: представлен новый DS7 Crossback для президента Франции
По сравнению с предыдущим кроссовером колесную базу удлинили на 20 сантиметров
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