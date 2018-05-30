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Премиальная марка DS отказалась от двух моделей
Производитель решил поменять свою линейку и вывести на рынок новые модели
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Citroen лишил DS5 «двойного шеврона»
Новости
Citroen прекратил продавать в России флагмана DS-линейки
Новости
Citroen подготовит DS5 к рестайлингу
Наш гараж: Citroen DS5
Длительный тест Citroen DS5: стоимость владения и конкуренты
11 февраля 2014, 15:27
Тест-драйв
Михаил Цымбал
Наш гараж: Citroen DS5
Длительный тест Citroen DS5: знакомство и первые впечатления
28 января 2014, 15:37
Тест-драйв
Михаил Цымбал
13 ноября 2012, 22:26
Citroen привезет в Россию 200-сильный DS5
Самый мощный вариант модели появится у дилеров 1 декабря
15 мая 2012, 23:56
Citroen DS5 президента Франции доработали специально для инаугурации
Автомобиль получил мягкую крышу и специальную ручку в салоне
Citroen DS5 и DS4
Тестируем самые яркие "Ситроены" современности
11 мая 2012, 16:21
Тест-драйв
Михаил Цымбал
17 апреля 2012, 23:36
Объявлены российские цены на флагманский Citroen DS
Стоимость модели в базовом варианте составит 1 119 000 рублей
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