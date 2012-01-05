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Citroen отправляет в отставку популярный компактный хэтчбек
Речь идет о модели C1, которая выпускалась 17 лет
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Рассекречен новый Citroen C1
Новости
Европейцы провели краш-тесты трех одинаковых малолитражек
5 января 2012, 16:32
Представлены обновленные Citroen C1 и Peugeot 107
Рестайлинговые автомобили появятся летом 2012 года
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