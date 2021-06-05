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Новости
Porsche Macan обзавелся «пуристской» версией Touring
В России такой кроссовер стоит от 6 120 000 рублей
Новости
Стало известно, когда Porsche может избавиться от бензинового Macan
Новости
Porsche Macan обновился и стал мощнее
Новости
Porsche представила новую мультимедийную систему
5 июня 2021, 14:14
Дрэг-гонка: BMW X4 M и Porsche Macan против Alfa Romeo Stelvio QV
«Заряженные» кроссоверы устроили сражение на прямой аэродрома
Электрический Porsche Macan может получить собственное имя
Будущий электрокроссовер будет заряжаться быстрее, чем Taycan
10 мая 2021, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
9 марта 2021, 16:17
В Москве Porsche протаранил стену и высунулся с третьего этажа
Водитель Macan в инциденте не пострадал
13 ноября 2020, 15:21
Porsche случайно раскрыла дизайн электрического Macan
Изображения модели оперативно удалили
По горам Кавказа на Porsche Macan
Рискуем колесами и бамперами ради потрясающих видов юга России
6 ноября 2020, 8:30
Репортаж
Андрей Моторов
23 мая 2020, 19:19
Видео: Audi RS Q3, Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio сразились в дрэге
Блогеры сравнили динамику компактных кроссоверов трёх марок
25 марта 2020, 12:57
В России отзывают более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan
Ремонт требуется автомобилям, проданным в стране с апреля 2014 года по февраль 2019-го
20 марта 2020, 11:03
Электрический Porsche Macan появится через два года
Производство экологически чистого кроссовера запустят в конце 2022-го
23 февраля 2020, 11:11
Российские тюнеры добавили мускулатуры Porsche Macan
Ателье TopCar Design выпустило тюнинг-кит URSA для обновлённого кроссовера
Porsche Macan останется без бензиновых моторов
Кроссовер Porsche со временем станет электрическим
16 февраля 2020, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
17 декабря 2019, 14:46
Названы рублевые цены на Porsche Macan GTS
Спортивная версия «Макана» оказалась дороже конкурентов
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