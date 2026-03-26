Porsche Macan

Материалы

Репортаж
Porsche Macan GTS Electric: самый сладкий из «Маканов»
Новости
Porsche возродит бензиновый Macan
Новости
Porsche задумалась о выпуске нового Macan с ДВС
Новости
Porsche Macan: новые версии и внедорожный пакет
25 января 2024, 17:15
Porsche представила новый Macan
Кроссовер перешел на электротягу и впервые получил полноуправляемое шасси
23 января 2024, 9:09
Porsche опубликовала эскизы нового Macan
И рассказала, какие принципы легли в основу стилистики электрического кроссовера
16 января 2024, 13:59
Электрический Porsche Macan: дата премьеры и новое изображение
До дебюта электрического кроссовера остается чуть больше недели
13 января 2024, 10:00
Porsche раскрыла новые подробности об электрическом Macan
Кроссовер готовится к долгожданной премьере
16 декабря 2023, 9:00
Porsche придётся досрочно отправить Macan на пенсию
Кроссовер текущего поколения не вписывается в новые требования
12 декабря 2023, 9:50
Три экрана и дополненная реальность: Porsche показала салон нового Macan
У электрического Porsche Macan будет один из самых больших проекционных дисплеев в мире
26 июня 2023, 9:34
Электрический Porsche Macan следующего поколения: новое изображение
Porsche поделится силовым агрегатом нового Macan со спортивным катером Frauscher
Первая
1
Последняя