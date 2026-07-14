Porsche Cayman

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Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
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Судьба Porsche Cayman и Boxster решится на тайном совещании
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Porsche передумала превращать Cayman и Boxster в электрокары
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Porsche 718 GT4 RS получил тюнинг по цене Porsche Cayman
4 июня 2023, 11:30
Видео: спортивные купе BMW и Porsche сравнили в гонке с хэтчбеком Volkswagen
Соперником M2 и Cayman GTS стал Golf R
23 октября 2022, 21:15
Спорткары Porsche и Audi сравнили на прямой с пикапом Hennessey
Иногда грузовик может быть быстрее купе
27 августа 2022, 16:30
Porsche посвятила Cayman гонке 1967 года
Автомобиль построен в единственном экземпляре и не для продажи
24 апреля 2022, 11:00
На аукцион выставили внедорожный Porsche Cayman S
Предыдущий владелец решил превратить спорткар в раллийную машину
29 января 2022, 17:00
Porsche защитит моторы 718 Boxster и 718 Cayman от окурков
Курильщики рискуют вывести из строя моторы своих спорткаров, выбрасывая сигареты из окна
17 ноября 2021, 10:44
Гоночный Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport получил прибавку к мощности
Двигатель для новинки, предназначенной для кольцевых гонок, позаимствовали у 911 GT3 Cup
25 сентября 2021, 14:00
Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
Семейство 718 также получит полный привод
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