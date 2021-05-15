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Новости
Porsche защитит моторы 718 Boxster и 718 Cayman от окурков
Курильщики рискуют вывести из строя моторы своих спорткаров, выбрасывая сигареты из окна
Новости
Гоночный Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport получил прибавку к мощности
Новости
Porsche анонсировала скорую премьеру трех новинок
Новости
Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
15 мая 2021, 10:00
Porsche готовит к премьере электрическую версию Boxster
Электрический родстер может быть построен на новой платформе
Экстремальный Porsche Cayman GT4 RS раскрыли на зимних тестах
Самый бескомпромиссный «семьсот восемнадцатый» поймали фотошпионы
30 января 2021, 23:59
Новости
Сергей Ильин
30 января 2021, 12:00
Porsche запретила продажу моделей с пакетом Sport Chrono
В стоп-лист попали подержанные автомобили 2012-2016 годов
8 сентября 2020, 15:32
Самые мощные Porsche 718 Cayman и Boxster получили «робот» и стали быстрее
Новый «робот» теперь доступен для топовой модификации Porsche 718
6 июня 2020, 10:00
В Porsche объяснили переход на «турбочетвёрки»
Семейству спорткаров 718 пришлось потерять пару цилиндров
30 мая 2020, 16:00
Porsche Cayman GT4 получил слишком «длинные» передачи
Коробку передач трековой версии Cayman GT4 признали неудачной
11 апреля 2020, 12:00
Porsche сделает семейство 718 более экстремальным
Мощность нового спорткара превысит 500 лошадиных сил
9 марта 2020, 12:00
Porsche пока не удаётся электрифицировать Boxster и Cayman
Проблема заключается в слишком тяжёлых аккумуляторных батареях
16 января 2020, 11:36
Названы рублевые цены на Porsche 718 Cayman и 718 Boxster с 400-сильным мотором
Новинки появятся в России весной 2020 года
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
22 ноября 2019, 9:16
Тест-драйв
Александр Тычинин
10 ноября 2019, 12:00
Электрические Porsche 718 будут мощнее бензиновых
Купе и родстер нового поколения построят на электрической платформе
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