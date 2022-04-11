Porsche

Porsche

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Немцы построили 460-сильный рестомод Porsche в стиле Singer
Спорткар можно заказать в разных кузовах и с разными двигателями
Новости
Porsche посвятила чемодан спорткару 911
Читальный зал
Спорткары в броне
Новости
Редчайший суперкар RUF RT12 R выставили на продажу
9 апреля, 14:14
Дрэг-гонка: «трековые» Ferrari и Lamborghini против Porsche 911
Заднеприводные купе из Италии и Германии сразились на прямой аэродрома
TechArt добавил углепластика новому Porsche 911 GT3
Немецкое тюнинг-ателье анонсировало комплект доработок для спорткара
3 апреля, 11:30Новости
Александр Пономарёв
2 апреля, 16:00
Дензел Вашингтон продал классический Porsche 911 Turbo
Голливудский актёр решил расстаться со своим спорткаром
1 апреля, 15:35
Porsche открыла свой первый завод за пределами Европы
Новое предприятие находится в Малайзии
27 марта, 19:30
Классический Porsche 911 из полицейского гаража выставили на продажу
Автомобиль использовала дорожная полиция в Нидерландах
27 марта, 12:00
Porsche показала процесс рождения спорткаров 911 GT3
В уникальном видео показана сборка автомобиля от сварки кузова до испытаний на треке
22 марта, 12:05
Porsche создаст собственную сеть зарядных станций для электрокаров
В настоящий момент единственной компанией владеющей своими зарядными станциями является Tesla
21 марта, 15:45
Подразделение Porsche Classic построило уникальный 911
Машину заказал старейший клуб владельцев «Порше», американский Porsche Club of America
21 марта, 1:21
В США пустили с молотка ретроавтобус, переделанный для перевозки Porsche
Раритетный автобус-автовоз продали на аукционе по цене трёх новых Porsche 911
Босс Porsche раскрыл подробности о гибридном 911 и преемнике 718
Porsche готовит электрокар с характером среднемоторного спорткара
20 марта, 11:11Новости
Сергей Ильин
Последний экземпляр гоночного Porsche 917 продается. И его судьба удивительна!
Уникальный Porsche 917 K81 забрали из музея, чтобы годы спустя вернуть в «24 часа Ле-Мана»
20 марта, 8:00Читальный зал
Василий Костин
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