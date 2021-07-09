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Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
Кроссоверы серии Platinum Edition отличаются декором и оснащением
Новости
Porsche выпустит новую модель с семью местами и необычной внешностью
Новости
Дрэг-гонка: Cayenne Turbo GT против Lambo, BMW, Jeep и Tesla
Лаборатория
Самый дорогой Cayenne
9 июля 2021, 10:53
В России продают один из самых редких Porsche Cayenne
Это Rinspeed Chopster с 600-сильным двигателем и четырехместным салоном
640 л.с. и 3,3 секунды до «сотни»: представлен быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT
«Самый быстрый кроссовер в мире» оценили в 16 миллионов рублей
30 июня 2021, 11:58
Новости
Лиза Будрина
26 июня 2021, 23:23
В России выставили на продажу редкий броневик Porsche
Защищенный Cayenne с пробегом 70 714 километров оценили в 4 миллиона рублей
19 июня 2021, 10:00
Porsche представила новую мультимедийную систему
Позже она научится самостоятельно создавать саундтреки
17 июня 2021, 10:36
Porsche Cayenne установил новый рекорд Нюрбургринга для кроссоверов
Ещё не представленная версия Cayenne Coupe оказалась быстрее Audi RS Q8
10 июня 2021, 12:20
Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
В ходе гонок по прямой отечественному автомобилю противостояли «заряженные» BMW, Audi, а также Porsche и Mercedes-Benz
30 мая 2021, 18:18
На Lamborghini Urus и Porsche Cayenne бесплатно заменят двигатели
Заводской брак стал причиной отзыва суперкроссоверов концерна Volkswagen
21 мая 2021, 12:05
Porsche вывела на тесты Cayenne Turbo Coupe, который управляется как спорткар
«Высокопроизводительная» версия может стать самой мощной из линейки Cayenne, оснащенных 4,0-литровым мотором V8
1 мая 2021, 13:13
16-летний Porsche Cayenne продают за 1,3 миллиона рублей. И вот почему
Кроссовер стилизован под редчайшую раллийную модель
Обновленный Porsche Cayenne: появились первые фотографии салона
Опубликованы шпионские снимки рестайлингового кроссовера, сделанные во время дорожных испытаний
13 апреля 2021, 15:50
Новости
Лиза Будрина
10 апреля 2021, 21:34
Новый Porsche Cayenne превратится в электромобиль
Флагманский кроссовер следующего поколения разделит платформу с Taycan
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