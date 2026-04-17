Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Porsche Cayenne
Все модели
550
718
911
911 Carrera
917
918
918 Spyder
919
919 Hybrid
935
960
961
988
Boxster
Boxter
Cajun
Carrera GT
Cayenne
Cayman
Macan
Pajun
Panamera
Taycan
Taycan Cross Turismo
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Читальный зал
Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
Новости
Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini
Новости
Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-Уолш
Новости
В ОАЭ дебютировал 930-сильный Porsche Cayenne с диким тюнингом Magnum
21 октября 2024, 20:29
В Москве за 20 миллионов рублей продают редчайший 16-летний Роrsсhе Cаyennе
Аналогичная машина выставлена в музее немецкого бренда
Старый Porsche Cayenne превратили в дом на колесах в кузове пикап
Автомобиль пока что находится в процессе модификации перед тюнинг-шоу SEMA
8 октября 2024, 20:27
Новости
Анастасия Мельник
29 июля 2024, 23:32
Porsche удивит жизненным циклом Cayenne с мотором V8
Бензиновый кроссовер передумали отправлять в отставку
9 июня 2024, 13:00
Видео: сразу семь суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямой
В заезде приняли участие очень мощные и очень дорогие SUV
22 апреля 2024, 13:25
Представлен обновленный Porsche Cayenne GTS. Сколько он стоит
Кроссовер получил шасси от «заряженной» модификации Turbo GT
1 октября 2023, 22:55
У обновленного Porsche Cayenne появился новый двигатель
Немецкая фирма добавила в гамму третью гибридную версию
29 августа 2023, 11:01
Представлен самый мощный в истории Porsche Cayenne
Гибрид Cayenne Turbo E-Hybrid располагает отдачей 739 сил и 950 Нм
20 июля 2023, 14:23
В гамме Porsche Cayenne появится 700-сильный гибрид
Он заменит собой ушедший из Европы Cayenne Turbo GT
13 мая 2023, 16:00
Видео: эффектная гонка полноприводных Porsche в грязи
В состязании приняли участие сразу пять моделей
Porsche Cayenne обновился и стал мощнее
Кроссовер получил линейку силовых установок мощностью от 353 до 659 лошадиных сил
18 апреля 2023, 13:55
Новости
Анастасия Мельник
14 апреля 2023, 15:00
Обновлённый Porsche Cayenne: первая фотография без камуфляжа
Дебют вседорожника состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне
Первая
1
Последняя