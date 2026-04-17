Porsche Cayenne

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Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
Новости
Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini
Новости
Электрический Porsche Cayenne установил рекорд трассы в британском Шелсли-Уолш
Новости
В ОАЭ дебютировал 930-сильный Porsche Cayenne с диким тюнингом Magnum
9 июня 2024, 13:00
Видео: сразу семь суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямой
В заезде приняли участие очень мощные и очень дорогие SUV
22 апреля 2024, 13:25
Представлен обновленный Porsche Cayenne GTS. Сколько он стоит
Кроссовер получил шасси от «заряженной» модификации Turbo GT
1 октября 2023, 22:55
У обновленного Porsche Cayenne появился новый двигатель
Немецкая фирма добавила в гамму третью гибридную версию
29 августа 2023, 11:01
Представлен самый мощный в истории Porsche Cayenne
Гибрид Cayenne Turbo E-Hybrid располагает отдачей 739 сил и 950 Нм
20 июля 2023, 14:23
В гамме Porsche Cayenne появится 700-сильный гибрид
Он заменит собой ушедший из Европы Cayenne Turbo GT
13 мая 2023, 16:00
Видео: эффектная гонка полноприводных Porsche в грязи
В состязании приняли участие сразу пять моделей
14 апреля 2023, 15:00
Обновлённый Porsche Cayenne: первая фотография без камуфляжа
Дебют вседорожника состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне
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