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Porsche 918 Spyder
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В России поставили на учет гиперкар Porsche 918 за 2 млн долларов
Дорожный флагман компании впервые зарегистрирован в нашей стране
Новости
Главой Bentley стал создатель супергибрида Porsche 918 Spyder
Новости
Видео: дуэль супергибридов Ferrari и Porsche в гонке по прямой
Новости
Видео: гиперкары Bugatti и Porschе бросили вызов болиду Формулы-1
8 октября 2023, 13:30
Видео: дуэль супергибрида Porsche 918 и гоночного Peugeot 208 RX Supercar
С ходу назвать фаворита этой гонки довольно сложно
Видео: супергибрид Porsche 918 сразился в дуэли с доработанным Porsche 911
Заводской суперкар выступил против тюнинг-проекта
10 сентября 2023, 9:30
Новости
Александр Пономарёв
20 августа 2023, 18:30
Видео: дуэль тюнинговой Honda Integra и супергибрида Porsche 918 Spyder
В заезде сошлись два полноприводных спорткара
24 июня 2023, 10:00
Посмотрите на Porsche 918 Spyder в стиле эпатажного «Арлекина»
Автомобиль сделали в честь линейки Harlequin
18 июня 2023, 10:30
Посмотрите на часы в стиле Porsche 918 Spyder по цене нового Cayenne
Тираж MB&F HM8 Mark 2 составит 33 экземпляра
13 августа 2022, 19:19
Дрэг-гонка: супергибрид Porsche 918 Spyder против 911 Turbo S
Полноприводные суперкары Porsche сразились на прямой
27 марта 2021, 10:00
Новый гиперкар Porsche появится через несколько лет
Преемник супергибрида 918 Spyder дебютирует не ранее 2025 года
4 сентября 2020, 11:42
Подержанный Porsche 918 Spyder продают в России за 99 миллионов рублей
Суперкар 2015 года выпуска имеет крошечный пробег: всего 5 169 километров
19 апреля 2020, 15:45
Раскрыта внешность нового гибридного гиперкара Porsche
В Сети появились патентные изображения супергибрида немецкой марки
Porsche отремонтирует треть всех суперкаров 918 Spyder
Гибриды отправятся в сервис из-за ржавеющих рулевых тяг
7 мая 2018, 20:01
Новости
Ефим Репин
10 октября 2017, 9:54
Porsche 918 Spyder уникального цвета пустят с молотка
На торги выставили единственный 918-й, выкрашенный в цвет Voodoo Blue
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