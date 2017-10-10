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Porsche 918 Spyder
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Новости
Новый гиперкар Porsche появится через несколько лет
Преемник супергибрида 918 Spyder дебютирует не ранее 2025 года
Новости
Подержанный Porsche 918 Spyder продают в России за 99 миллионов рублей
Новости
Раскрыта внешность нового гибридного гиперкара Porsche
Новости
Porsche отремонтирует треть всех суперкаров 918 Spyder
10 октября 2017, 9:54
Porsche 918 Spyder уникального цвета пустят с молотка
На торги выставили единственный 918-й, выкрашенный в цвет Voodoo Blue
Посмотрите на 19 супергибридов Porsche 918, штурмующих Альпы
Porsche устроила пятидневный пробег суперкаров
9 августа 2017, 18:51
Новости
Михаил Николаенко
10 апреля 2017, 17:52
На продажу выставлен единственный в мире голубой Porsche 918
С молотка уйдет суперкар в цвете Arrow Blue и с пробегом 11 тысяч километров
6 февраля 2017, 17:40
В России отозвали один Porsche 918 Spyder
У суперкара заменят рычаги передней подвески
30 декабря 2016, 13:41
Porsche отправит в ремонт треть выпущенных суперкаров 918 Spyder
Компания отзовет автомобили из-за проблем с подвеской
13 июля 2016, 9:46
Porsche проверит ремни безопасности на всех экземплярах 918 Spyder
Автопроизводитель нашел дефект в креплении ремней безопасности гибридного суперкара
13 ноября 2015, 17:49
Автопарк полиции Дубая пополнился рекордсменом Нюрбургринга
В распоряжение полиции эмирата поступил супергибрид Porsche
14 ноября 2014, 21:09
Porsche продаст весь тираж супергибрида 918 Spyder к декабрю
Для заказа осталось «двухзначное число» суперкаров 918 Spyder
Гибридный суперкар Porsche наберет 200 километров в час за 8 секунд
Появились новые подробности о 800-сильной модели компании
19 сентября 2012, 22:09
Новости
9 января 2012, 21:58
Появились новые данные о гибридном суперкаре Porsche
Серийный вариант Porsche 918 Spyder покажут в 2013 году во Франкфурте
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