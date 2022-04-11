911

Porsche 911

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Немцы построили 460-сильный рестомод Porsche в стиле Singer
Спорткар можно заказать в разных кузовах и с разными двигателями
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Porsche посвятила чемодан спорткару 911
Новости
Редчайший суперкар RUF RT12 R выставили на продажу
Новости
Дрэг-гонка: «трековые» Ferrari и Lamborghini против Porsche 911
3 апреля, 11:30
TechArt добавил углепластика новому Porsche 911 GT3
Немецкое тюнинг-ателье анонсировало комплект доработок для спорткара
Дензел Вашингтон продал классический Porsche 911 Turbo
Голливудский актёр решил расстаться со своим спорткаром
2 апреля, 16:00Новости
Александр Пономарёв
27 марта, 19:30
Классический Porsche 911 из полицейского гаража выставили на продажу
Автомобиль использовала дорожная полиция в Нидерландах
27 марта, 12:00
Porsche показала процесс рождения спорткаров 911 GT3
В уникальном видео показана сборка автомобиля от сварки кузова до испытаний на треке
20 марта, 11:11
Босс Porsche раскрыл подробности о гибридном 911 и преемнике 718
Porsche готовит электрокар с характером среднемоторного спорткара
13 марта, 20:40
Porsche сделает уникальный 911 по мотивам мультфильма «Тачки»
Основой для «мультяшного» купе Салли послужит 911 в кузове 992
8 марта, 18:00
TopCar показал карбоновый кабриолет Porsche 911 Turbo S
Автомобиль стал первым спорткаром с открытым верхом в рамках нового проекта
4 марта, 13:51
Обновленный Porsche 911 лишится атмосферного двигателя
Ужесточение норм выбросов вынудило Porsche изменить свои планы
10 февраля, 10:35
Singer показала роскошный рестомод Porsche 911 стоимостью 750 000 долларов
Это первый в истории фирмы турбированный дорожный спорткар
Редкий Porsche 911 RSR выставили на продажу
Это последний гоночный «Порше», оснащенный двигателем с воздушным охлаждением
2 февраля, 15:13Новости
Алексей Носаченко
1 февраля, 12:32
Идут торги за Porsche 911 Baja для ралли в пустыне: цена уже превысила 18 млн рублей
Пробег раллийного багги составляет всего 8,3 тысячи километров
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