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Porsche 911
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«Поррари»: блогер интегрировал мотор от Ferrari в старый Porsche 911
Новости
Американцу продали «новый» Porsche 911 GT3, на котором год упражнялись механики
Новости
Фотофакт: в Санкт-Петербурге открыл сезон полицейский Porsche 911
Новости
Удлиненный Porsche 911 впервые выставили на торги
23 апреля 2025, 11:28
Новая спецверсия Porsche 911 вернула к жизни эстетику 1970-х
Представлен Porsche 911 Spirit 70 с гибридной силовой установкой и винтажным декором
В Москве за 67 миллионов рублей продают самый мощный Роrsсhe 911 с «механикой»
В России это единственный подобный автомобиль
7 марта 2025, 20:17
Новости
Анастасия Мельник
25 февраля 2025, 22:22
Все новейшие Porsche 911 отозваны в США из-за слишком ярких фар
Обновленное семейство не соответствует требованиям безопасности
21 февраля 2025, 16:31
Porsche 911 GT2 RS превратили в 966-сильный суперкар
Представлен очередной проект ателье Manhart
14 февраля 2025, 19:44
Rezvani выпустит современный Porsche 911 в стиле ретро
Ретромод RR1, анонсированный в 2024 году, получил новую внешность
13 февраля 2025, 16:47
Porsche 911 GT3 RS получил особые дождевые шины
Они разработаны совместно с Michelin
12 февраля 2025, 14:42
С аукциона продадут редкий рестомод «воздушного» Porsche 911
Купе Singer DLS построено в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering
11 февраля 2025, 12:56
Внедорожный Porsche 911 Dakar станет гибридом
Лимитированной двухдверке достанется силовая установка от актуального 911 Carrera GTS
31 января 2025, 15:56
Посмотрите на стальную скульптуру Porsche 911. Она дороже настоящего спорткара
Яркий цвет отсылает к ливрее Jägermeister
Представлен обновленный Porsche 911 Carrera S
Дизайн в стиле 911 Turbo и отдача на уровне прежнего 911 Carrera GTS
9 января 2025, 12:02
Новости
Алексей Носаченко
15 декабря 2024, 20:20
Новый Porsche 911 в кузове 993 не смогли продать на аукционе. Снова
Кабриолету почти 30 лет, но пробег мизерный, а состояние музейное
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