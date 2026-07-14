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Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
Новости
Судьба Porsche Cayman и Boxster решится на тайном совещании
Новости
Porsche передумала превращать Cayman и Boxster в электрокары
Новости
Видео: культовые хот-хэтчи свели в гонке с чистокровными спорткарами
10 марта 2022, 13:39
Porsche Boxster превратили в экстремальный трек-кар
Машину продают за 149 900 евро
Посмотрите на уникальный гоночный Porsche, созданный в Японии
Кольцевой Porsche Boxster серии Super GT может стать вашим за 115 тысяч долларов
4 марта 2022, 16:20
Новости
Василий Костин
29 января 2022, 17:00
Porsche защитит моторы 718 Boxster и 718 Cayman от окурков
Курильщики рискуют вывести из строя моторы своих спорткаров, выбрасывая сигареты из окна
25 сентября 2021, 14:00
Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
Семейство 718 также получит полный привод
19 июля 2021, 1:11
20-летний Porsche превратили во впечатляющую реплику McLaren F1
Старенький Boxster послужил основой культового суперкара McLaren
15 мая 2021, 10:00
Porsche готовит к премьере электрическую версию Boxster
Электрический родстер может быть построен на новой платформе
2 мая 2021, 13:13
Porsche лишил хардкорный 718 Spyder атмосферного двигателя 4.0
Porsche 718 Spyder перешел на «турбочетвёрку» 2.0 в Китае
30 января 2021, 12:00
Porsche запретила продажу моделей с пакетом Sport Chrono
В стоп-лист попали подержанные автомобили 2012-2016 годов
13 января 2021, 11:11
Porsche Boxster 25 Years отпразднует 25-летие модели
Родстер стилизовали под концепт 1993 года, положивший начало семейству
Посмотрите на превращение Porsche Boxster в болид Формулы-1 60-х годов
На первом этапе у создателя реплики было всего 2,5 тысячи долларов
13 августа 2020, 14:01
Новости
Лиза Будрина
6 июня 2020, 10:00
В Porsche объяснили переход на «турбочетвёрки»
Семейству спорткаров 718 пришлось потерять пару цилиндров
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