Porsche Boxster

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Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
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Судьба Porsche Cayman и Boxster решится на тайном совещании
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Porsche передумала превращать Cayman и Boxster в электрокары
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Видео: культовые хот-хэтчи свели в гонке с чистокровными спорткарами
25 сентября 2021, 14:00
Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
Семейство 718 также получит полный привод
19 июля 2021, 1:11
20-летний Porsche превратили во впечатляющую реплику McLaren F1
Старенький Boxster послужил основой культового суперкара McLaren
15 мая 2021, 10:00
Porsche готовит к премьере электрическую версию Boxster
Электрический родстер может быть построен на новой платформе
2 мая 2021, 13:13
Porsche лишил хардкорный 718 Spyder атмосферного двигателя 4.0
Porsche 718 Spyder перешел на «турбочетвёрку» 2.0 в Китае
30 января 2021, 12:00
Porsche запретила продажу моделей с пакетом Sport Chrono
В стоп-лист попали подержанные автомобили 2012-2016 годов
13 января 2021, 11:11
Porsche Boxster 25 Years отпразднует 25-летие модели
Родстер стилизовали под концепт 1993 года, положивший начало семейству
6 июня 2020, 10:00
В Porsche объяснили переход на «турбочетвёрки»
Семейству спорткаров 718 пришлось потерять пару цилиндров
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