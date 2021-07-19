Boxster

Porsche Boxster

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Porsche Boxster превратили в экстремальный трек-кар
Машину продают за 149 900 евро
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Посмотрите на уникальный гоночный Porsche, созданный в Японии
Новости
Porsche защитит моторы 718 Boxster и 718 Cayman от окурков
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Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
19 июля 2021, 1:11
20-летний Porsche превратили во впечатляющую реплику McLaren F1
Старенький Boxster послужил основой культового суперкара McLaren
Porsche готовит к премьере электрическую версию Boxster
Электрический родстер может быть построен на новой платформе
15 мая 2021, 10:00Новости
Александр Пономарёв
2 мая 2021, 13:13
Porsche лишил хардкорный 718 Spyder атмосферного двигателя 4.0
Porsche 718 Spyder перешел на «турбочетвёрку» 2.0 в Китае
30 января 2021, 12:00
Porsche запретила продажу моделей с пакетом Sport Chrono
В стоп-лист попали подержанные автомобили 2012-2016 годов
13 января 2021, 11:11
Porsche Boxster 25 Years отпразднует 25-летие модели
Родстер стилизовали под концепт 1993 года, положивший начало семейству
13 августа 2020, 14:01
Посмотрите на превращение Porsche Boxster в болид Формулы-1 60-х годов
На первом этапе у создателя реплики было всего 2,5 тысячи долларов
6 июня 2020, 10:00
В Porsche объяснили переход на «турбочетвёрки»
Семейству спорткаров 718 пришлось потерять пару цилиндров
13 апреля 2020, 17:55
Porsche Boxster переделали в гибрид Supra и Megane RS
На продажу выставлен родстер с уникальных кузовом
18 марта 2020, 9:28
Porsche Boxster стал купе-универсалом
Ателье Van Thull Development строит шутинг-брейк на базе родстера первого поколения
Porsche пока не удаётся электрифицировать Boxster и Cayman
Проблема заключается в слишком тяжёлых аккумуляторных батареях
9 марта 2020, 12:00Новости
Александр Пономарёв
16 января 2020, 11:36
Названы рублевые цены на Porsche 718 Cayman и 718 Boxster с 400-сильным мотором
Новинки появятся в России весной 2020 года
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