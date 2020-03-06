10 фактов о конкурсе «Всемирный автомобиль года»

В первый раз, в 2005 году, в рамках World Car of the Year (сокращённо — WCOTY) вручали только один кубок. Самый главный и почётный — вроде гран-при. Но с течением времени конкурс вырос. Номинаций теперь пять: «Всемирный автомобиль года», «Городской автомобиль года», «Спортивный автомобиль года», «Люксовый автомобиль года» и «Автомобильный дизайн года». Раньше была ещё одна — «Экологичный автомобиль года». Она просуществовала с 2006 по 2019 год, но недавно её упразднили. Гибридов и электромобилей стало так много, что они начали на равных соревноваться с менее природолюбивыми претендентами.

Сейчас жюри состоит из профессиональных автожурналистов из 26 стран мира. Число представителей от ключевых мировых рынков неодинаково. Например, Россию представляют три эксперта — так же, как Канаду и Италию. При этом от США в жюри 16 экспертов, от Китая 10, от Великобритании 8, от Индии 7. На этом фоне скромно выглядит четверка специалистов из Германии и всего пара журналистов из Кореи.