10 фактов о конкурсе «Всемирный автомобиль года»

В первый раз, в 2005 году, в рамках World Car of the Year (сокращённо — WCOTY) вручали только один кубок. Самый главный и почётный — вроде гран-при. Но с течением времени конкурс вырос. Номинаций теперь пять: «Всемирный автомобиль года», «Городской автомобиль года», «Спортивный автомобиль года», «Люксовый автомобиль года» и «Автомобильный дизайн года». Раньше была ещё одна — «Экологичный автомобиль года». Она просуществовала с 2006 по 2019 год, но недавно её упразднили. Гибридов и электромобилей стало так много, что они начали на равных соревноваться с менее природолюбивыми претендентами.
Сейчас жюри состоит из профессиональных автожурналистов из 26 стран мира. Число представителей от ключевых мировых рынков неодинаково. Например, Россию представляют три эксперта — так же, как Канаду и Италию. При этом от США в жюри 16 экспертов, от Китая 10, от Великобритании 8, от Индии 7. На этом фоне скромно выглядит четверка специалистов из Германии и всего пара журналистов из Кореи.
Пятого марта на Женевском автосалоне должны были определить тройку финалистов. Отмена события из-за коронавируса этому не помешала — шортлист уже оглашен. Победителей назовут 8 апреля в Нью-Йорке. А пока мы решили обратить внимание на десять характерных фактов, которые стоит знать о «Всемирном автомобиле года», а заодно попробовали угадать: кто победит в 2020-м?
1. Первым «Всемирным автомобилем года» стал Audi A6
Жюри не пришлось особо мучиться с выбором — конкурс начался с одной категории и трех финалистов. Соперники у А6 были достойные: семейство Volvo S40/V50 и спорткар Porsche 911. Однако на Канадском международном автосалоне объявили, что статуэтка достается немецкому седану. К слову, с того времени автомобили Audi целых 10 раз побеждали в различных номинациях, что делает марку самым титулованным призёром среди всех.
2. Автомобили Porsche 5 раз из 14 побеждали в номинации «Спортивный автомобиль года»
Скажем честно: стоило ли ожидать чего-то иного? Как ни странно, большинство наград досталось не модели 911, а её младшим братьям Cayman/Boxster: они побеждали в 2006-м, 2013-м и 2017-м годах. «Девятьсот одиннадцатый» забрал оставшиеся две победы: один раз «в общем виде» и ещё один — в версии GT3.
3. Audi R8 получил больше всего наград
Среднемоторное купе, которое нередко называют «первым суперкаром на каждый день» (наш опыт этот тезис не подтверждает), было по достоинству оценено жюри конкурса: целых 4 победы! R8 заставил подвинуться Porsche Caymаn, забрав победы за «Спортивный автомобиль года» в 2008-м, 2010-м и 2016-м годах. Ну а четвертая победа ему досталась в том же 2008 году в номинации «Автомобильный дизайн года». А вот Cayman ни одного приза за дизайн не получил.
4. Mazda MX-5 — единственный спорткар в истории конкурса, получивший награду «Всемирный автомобиль года»
Это — удивительный парадокс. «Автомобилями года» обычно становились бизнес-седаны, хэтчбеки, электромобили, кроссоверы, но причём здесь маленький драйвовый родстер? Тем не менее, в 2016 году в жюри решили, что малыш МХ-5 достоин. А вместе с главным призом ещё и подарили ему награду за лучший дизайн. Неожиданно!
5. Suzuki Jimny стал лучшим городским автомобилем 2019 года
И ещё одна шокирующая победа. Номинация «Городской автомобиль года» пока совсем юна: она существует с 2017 года. Тем удивительнее, что после довольно очевидных победителей в лице BMW i3 и Volkswagen Polo в список вошёл маленький японский внедорожник. Впрочем, для города он и правда неплох: и на любой бордюр заберется, и припаркуется там, где немецким соперникам и не снилось.
6. Jaguar I-Pace — рекордсмен по победам в одном году
Можно понять, чем британский электромобиль смог завоевать сердца жюри. Качеством проработки он заставил владельцев Теслы сомневаться в своём выборе. И лучшее доказательство — тройная победа I-Pace в 2019 году: «Всемирный автомобиль года», «Экологичный автомобиль года» и «Автомобильный дизайн года». Сильно!
7. Концерн Jaguar Land Rover — завсегдатай номинации «Автомобильный дизайн года»
В течение последних 15 лет британцы порадовали нас массой красивых автомобилей, и во WCOTY оценили это по достоинству. Итак, список общепризнанных красавцев: Range Rover Evoque (2012), Jaguar F-Type (2013), Jaguar F-Pace (2017), Range Rover Velar (2018), Jaguar I-Pace (2019). 5 побед за 14 лет, и последние три — подряд. Кажется, мы знаем, кто очень хочет взять победу в 2020-м…
8. За всю историю конкурса концерн Volkswagen забрал треть всех наград. А Toyota — только три
Похоже, у ненавистников Volkswagen Group прибавился ещё один повод для злости. Достаём калькулятор: за историю конкурса было выдано 66 наград. 10 из них принадлежат Audi, 6 — марке Volkswagen и ещё 5 — Porsche.
Для японцев из Toyota, которые «делают вещи», конкурс обернулся далеко не так радостно: всего три победы, и две из них в категории «Экологичный автомобиль года». Водородный Mirai забрал кубок в 2016 году, подзаряжаемый гибрид Prius Prime — в 2017-м. В утешение можем напомнить, что Lexus LS 460 был «Всемирным автомобилем года» в далёком 2007 году.
9. За 6 лет существования номинации «Люксовый автомобиль года» в ней побеждали одни немцы
А вот и отличный повод для теории заговора. Пройдёмся по списку: марка Mercedes-Benz забрала три победы (E-Сlass, S-Сlass и S-Сlass Coupe), Audi завоевала два кубка (модели А7 и А8), а BMW довольствуется одной-единственной победой седьмой серии. Более того: претенденты на победу в 2020 году — тоже одни немцы! На этот раз Audi участвовать не будет, но на приз претендуют два BMW, два Porsche и один Mercedes-Benz. А ведь в жюри, напомним, всего четыре представителя Германии…
10. Tesla лишь однажды стала «Экологичным автомобилем года»
Да, вот такое разочарование для фанатов Илона Маска. У американской марки на пути вечно встречались какие-то преграды: то братья BMW i3/i8 награду отнимут, то Toyota Mirai выйдет в серию на топливных элементах, то Nissan новое поколение Leaf представит. Минута славы Model S настала в 2013 году и в ближайшем году точно не повторится, ведь в 2020-м отдельной награды для «зелёных» автомобилей не будет.
Теперь, исходя из всего, что мы выяснили выше, можно попытаться угадать победителей нынешнего конкурса. Никто ведь не запрещает пофантазировать?
Номинанты на «Всемирный автомобиль года»: Hyundai Sonata, KIA Soul EV, KIA Telluride, Range Rover Evoque, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf, Volkswagen T-Cross.
Наш прогноз:
Прямо скажем, в этот раз шорт-лист мы не угадали. Корейские автомобили ещё ни разу не брали главный приз, а вот компания Volkswagen делала это четырежды. Mazda и Mercedes-Benz тоже выглядят сильными претендентами: последние три года в категории побеждали одни кроссоверы, и СХ-30 вместе с GLB отлично годятся на роль триумфаторов. Но мы бы не стали сбрасывать со счетов и новый Golf. И нас не смущает, что шестое и седьмое поколения уже побеждали ранее, и даже то, что «восьмой» Golf, вероятно, самое консервативное поколение за всю историю модели. Пока мы выстраивали все эти умозаключения, объявили итоговую тройку претендентов: Mazda3, Mazda CX-30 и большой кроссовер для Северной Америки Kia Telluride. Неожиданно.
Номинанты на «Городской автомобиль года»: KIA Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio, Volkswagen T-Cross.
Наш прогноз:
Здесь мы рассуждали следующим образом. Как сказано выше, «городская» номинация существует три года и в ней побеждали очень уж разные автомобили. В нескольких нынешних номинантах находятся «внутренности» прошлых победителей: с электрическим Mini Cooper SE поделился начинкой BMW i3, а с Фольксвагеном T-Cross — хэтчбек Polo. Пожалуй, на T-Cross мы и поставим. Спрос на кроссоверы даёт о себе знать, но Soul EV слишком уж самобытен.
А вот тройка, выбранная жюри: электрические Kia Soul и Mini и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross.
Номинанты на «Спортивный автомобиль года»: BMW M8, Porsche 718 Spyder / Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan, Toyota GR Supra
Наш прогноз:
В Porsche, похоже, всерьёз настроены заполучить победу и в этом году. Но какой же автомобиль это сделает? Кажется, ничто не может стать лучшим символом новой «экологичной» эры, чем победа Taycan. На Нюрбургринге не такой быстрый, как M5 Competition или McLaren 720S, но всё ещё быстрее Lamborghini Murcielago SV и нового Aston Martin Vantage. И в комплекте со скоростью у него есть вместительный салон, два багажника и благосклонность судей, которые в прошлом году не глядя отдали три победы электромобилю. Кстати, наш прогноз в спортивной номинации в любом случае сбудется. Эксперты составили финальную тройку только из автомобилей Porsche: 718 Boxster Spyder/Cayman GT4, 911 и Taycan
Номинанты на «Люксовый автомобиль года»: BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911, Porsche Taycan.
Наш прогноз:
Выбор тоже нелёгкий. Мы рассуждали следующим образом. В этой номинации никогда не побеждали внедорожники, и это усложняет задачу для Х5, Х7 и EQC. И слабо верится, что 911 вырвет победу, как бы хорош он ни был. Неужели снова Taycan? Вполне возможно! Хотя и Х7, с опозданием пришедший в сегмент люксовых кроссоверов, может составить серьёзную конкуренцию. Пассажиру второго ряда в нём будет определенно комфортнее, чем в низком и широком Porsche. Но жюри с нами не согласилось. В финал «роскошной» номинации вышли Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 или Porsche Taycan.
Номинанты на «Автомобильный дизайн года»: все представленные автомобили
Наш прогноз:
Как мы могли выбрать самый красивый из 20 с лишним автомобилей? Ведь красота — субъективное понятие. Мы лишь взяли на себя смелость выделить из этого числа десятку и теперь предлагаем вам проголосовать за модель, достойную победы в дизайнерской номинации. Выбирайте!
Проголосовали? А вот так распределились симпатии экспертов: на приз за лучший дизайн претендуют Mazda3, победитель премии «Автомобиль года в Европе» Peugeot 208 и электрокар Porsche Taycan.
Какие выводы можно сделать, наблюдая за WCOTY? По сути, конкурс отлично отражает всё, что происходит в автомобильном мире. Вплоть до 2012 призов не получал ни один кроссовер, зато посмотрите сейчас — в 2019 паркетники забрали четыре из шести побед, при этом три из них получил электрический I-Pace. Год за годом организаторы признают немецкие автомобили самыми качественными, а британские — самыми красивыми. Даже в «спортивной» категории 11 из 14 побед — у немцев. Правда, не всегда успех в конкурсе сопутствует удаче на рынке… К примеру, Toyota Mirai — автомобиль настолько нишевый и экспериментальный, что в новом поколении его создатели сменили концепцию с городского компакта на крупный престижный седан. Какая разница — на Mirai едва ли можно что-то заработать. Кроме наград, конечно.
А что будет дальше — остаётся только гадать. Может, лет через двадцать все призы поделят между собой электрические кроссоверы, а про рокот V10 придётся забыть навсегда. Или кто-то изобретёт принципиально новый тип кузова, который подомнёт под себя рынок. Спросите у французов: один только асимметричный концепт DS X E-Tense чего стоит. А что если концепция личного владения автомобилем вообще изживёт себя и все перейдут на автопилотируемые капсулы на колёсах?
В будущее смотреть страшно. Но интересно.