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9:00

Лучшие «Забытые концепты» за 2019 год

Вспоминаем самые необычные машины, о которых мы писали

Анастасия Дубина
Материалы про самые громкие премьеры и лучшие автомобили прошедшего года не сделал только ленивый (и мы не исключение), но не автосалонами едиными мы жили весь год. За 2019-й мы выпустили десятки материалов про концепт-кары, которые незаслуженно оказались забыты, и сегодня хотим предложить вам выключить наконец-то очередной повтор «Голубого огонька» и вместо этого еще раз перечитать некоторые из них под стремительно пустеющую миску оливье.

Volkswagen SP2

Начнем подборку с исключения: Volkswagen SP2 — никакой не концепт, а вполне себе серийный автомобиль. Только создан он бразильским отделением Volkswagen — оттого об этом бюджетном спорткаре мало кто знал. Было время, когда разные подразделения одного бренда старались не держаться в одном стиле, а, наоборот, пытались всеми правдами и неправдами показать свою индивидуальность. С этим посылом инженеры бразильского Volkswagen и взялись за создание спорткара SP2. Автомобиль даже успел встать на конвейер, но продержался на рынке недолго, несмотря на интересную и по сегодняшним меркам внешность. Итоговый тираж составил всего 10 205 экземпляров, причем в это число входят обе модификации: маломощная SP1 и чуть более производительная SP2.

Mercedes-Benz C112

История умалчивает, сколько времени компания потратила на создание этого суперкара. По некоторым источникам, первые чертежи и макеты появились еще в конце 1980-х, хотя публичный дебют С112 состоялся только осенью 1991 года на Франкфуртском автосалоне. Публика приняла автомобиль более чем тепло — сочетание футуристичной для того времени внешности с роскошным салоном, который выделялся на фоне конкурентов-современников, сделало свое дело. Марка получила огромное количество предзаказов еще до закрытия автосалона, но руководство все же не захотело запускать модель в серию.

Toyota FXS

Этот автомобиль никогда и не планировался как серийный, скорее, это была просто модель из серии «посмотрите, как мы можем». Необычная баркетта была полностью готова к выезду на дороги, но Toyota предпочла демонстрировать ее исключительно в закрытых павильонах. Кстати, одной из особенностей прототипа была возможность подключить телефон через Bluetooth — без всяких там Apple Car Play, регистрации и СМС.

Jaguar XJ Spider

Модель, которая могла обеспечить приток молодой аудитории компании, и которой незаслуженно отказали в серийном продолжении. Автомобиль построило ателье Pininfarina, взяв за основу обычный XJS, и полностью переиначив его внешность, к которой у покупателей было больше всего вопросов еще во время премьеры. Серийную версию планировали назвать F-Type, но руководство концерна Ford, который в то время рулил «Ягуаром», наотрез отказался от такого имени. Как мы можем судить сегодня, очень и очень зря.

Ferrari 408 4RM

Этот автомобиль заслуженно называют «самой неправильной Ferrari», ведь 408 4RM стал первым автомобилем из Маранелло с полным приводом. Его отдаленный последователь, полноприводный FF, в 2011 году вызвал волну споров между фанатами чуть ли не сильнее, чем мотор от BMW в новой «Супре». И кто знает, как сложилась бы история этого семейного Ferrari, если бы за 20 лет до этого прототипу 408 дали «зеленый свет» на выход в серию.

Honda J-VX

Автомобиль, который без преувеличений прожил несколько жизней. Японцам удалось создать машину, которую они без каких-либо угрызений совести показали на двух разных автосалонах с разницей в 10 лет. В качестве техзадания на концепт руководство марки выдало лишь одно требование: сделать машину, которая составит конкуренцию Mazda MX-5 и будет лучше ее по всем параметрам. И как ни странно, американский офис за короткий срок сумел придумать нечто действительно интересное и заслуживающее внимания.

Oldsmobile Profile

Этот концепт-кар стал своеобразным пророчеством от Oldsmobile — автомобиль, который предсказал практически все тренды XXI века. Это была машина-эксперимент, которая одновременно была похожа и на хэтчбек, и на кроссовер, и на минивэн. Задние стойки были завалены в духе современных купеобразных моделей, селектор коробки передач был выполнен в виде шайбы, двери были оснащены бесключевым доступом, а сиденья обладали функцией памяти и могли запомнить три настройки разных пользователей. Ничего не напоминает?

Dodge Deora

Этот грузовичок хорошо известен всем поклонникам игрушечных машинок Hot Wheels — автомобиль не пошел в серию, зато остался навсегда увековечен в виде модельки. Было время, когда у Chrysler дела шли в гору настолько, что они могли позволить себе любые эксперименты. Одним из них и стал пикап Deora, построенный сторонними дизайнерами с посылом «просто чтобы было» — машину изначально планировали именно для Hot Wheels. Кстати, имя для пикапа выбрали сами дети: производитель игрушек объявил конкурс и в итоге выбрал вариант Deora.

Opel CD

Концепт-кар, который стал попыткой «Опеля» заткнуть за пояс Mercedes-Benz. Компания знала, что к Франкфуртскому салону 1969 года конкуренты готовят суперкар, и решила, что ей тоже жизненно необходимо отхватить себе тоже хотя бы минуту славы на моторшоу. Глава департамента дизайна дал команде четкое поручение — подготовить «неприятный сюрприз для земляков». И Opel с этой задачей справился на отлично, фанаты марки до сих пор единогласно признают, что модель CD была самой красивой за всю историю «Опеля».

Maserati Auge

Что будет, если скрестить готовую к экспериментам автомобильную марку и одно из крупнейших и самых популярных ателье начала прошлого века? Получится что-то, напоминающее этот концепт-кар. Ателье Carrozzeria Castagna, до Второй мировой известное под именем Castagna Milano, только возродилось, а руководство концерна Fiat как раз искало свежие идеи. Так и получился этот противоречивый, но однозначно заслуживающий внимания прототип.

BMW Hurrican

Пока весь мир продолжает сходить с ума от последнего концепта BMW с «ноздрями», которые можно увидеть с Марса даже без телескопа, мы хотим напомнить об одном прототипе на базе баварского автомобиля, у которого их не было вообще. Уникальный прототип Hurrican был построен группой студентов в качестве дипломной работы на базе компактной модели BMW 1800 и получил не только высшие баллы от преподавателей, но и высокие оценки журналистов. У модели были все шансы пополнить линейку баварского бренда, если бы не несколько «но».

Nissan AD-1

Концепт-кар, который мог заставил руководство Porsche плотно подсесть на валерьянку, как в 2007 году это сделал спорткар GT-R, предлагающий динамику на уровне 911 Turbo по цене обычной Carerra. Прототип AD-1 имел все шансы подпортить сладкую жизнь Porsche 914 и заявить всему миру, что японский автопром может делать не просто такие же по качеству спорткары, как европейские марки, но и во многом их превосходить. Увы, но у этой модели из-за досадного и явно неправильного решения руководства судьба сложилась ровно так же, как и у остальных участников этой рубрики.

Материалов о забытых концептах у нас намного больше, чем уместилось в этой подборке. Их можно найти вот здесь.