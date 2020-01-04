Лучшие «Забытые концепты» за 2019 год

Начнем подборку с исключения: Volkswagen SP2 — никакой не концепт, а вполне себе серийный автомобиль. Только создан он бразильским отделением Volkswagen — оттого об этом бюджетном спорткаре мало кто знал. Было время, когда разные подразделения одного бренда старались не держаться в одном стиле, а, наоборот, пытались всеми правдами и неправдами показать свою индивидуальность. С этим посылом инженеры бразильского Volkswagen и взялись за создание спорткара SP2. Автомобиль даже успел встать на конвейер, но продержался на рынке недолго, несмотря на интересную и по сегодняшним меркам внешность. Итоговый тираж составил всего 10 205 экземпляров, причем в это число входят обе модификации: маломощная SP1 и чуть более производительная SP2.