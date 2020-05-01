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Lada El Lada
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В России продают электрическую Lada за миллион рублей
Lada El Lada находится в подмосковном Одинцово
Новости
В России построили Lada Kalina на водороде
Новости
«АвтоВАЗ» выпустит электрокар El Lada нового поколения в 2015 году
Новости
«АвтоВАЗ» улучшил свой единственный электромобиль
26 мая 2014, 22:04
Электрокар «АвтоВАЗа» проехал без подзарядки 200 километров
Lada El Lada приняла участие в эко-пробеге
Электрокар "АвтоВАЗа" появится у официальных дилеров
Универсал Lada El Lada предоставят для тест-драйва
23 декабря 2013, 13:11
Новости
Александр Мирошкин
23 января 2013, 17:02
"АвтоВАЗ" отправил на Кавказ пять электрических "Лад"
Электрокары будут использовать в качестве такси
5 декабря 2012, 19:57
"АвтоВАЗ" начал выпуск электромобилей
Электрокар Lada El Lada оценили в 1,2 миллиона рублей
Глава "Ростехнологий" купил электрокар "АвтоВАЗа"
Автомобиль обошелся Чемезову в 1,25 миллиона рублей
30 августа 2012, 23:27
Новости
23 августа 2012, 19:28
"АвтоВАЗ" запустит в серию электрокары
Первые электромобили будут работать в качестве такси в Ставропольском крае
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