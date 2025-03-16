Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Lada Priora
Все модели
2104
2107
4x4
Aura
ELLADA
El Lada
Granta
Iskra
Kalina
Largus
Niva Legend
Niva Travel
Priora
R90
Samara
Vesta
X-Cross 5
XRay
e-Largus
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
В Подмосковье продают новый седан Lada Priora: цена впечатлила
Автомобиль в «пустой» комплектации, однако состояние идеальное
Новости
Девятилетнюю «Приору» с «роботом» продают в России по цене топовой «Гранты»
Новости
Lada Priora с пробегом дорожает заметнее прочих подержанных автомобилей
Новости
В Чечне установят памятник Lada Priora
4 июня 2020, 10:42
Видео: как механики из России превратили Lada Priora в огромного паука
Реализация этого проекта заняла два месяца
Видео: Lada Priora превратили в гигантского паука
Создателям этого монстра пришлось искать запчасти в условиях карантина из-за коронавируса
21 апреля 2020, 17:38
Новости
Лиза Будрина
7 апреля 2020, 14:47
В Дагестане продают Lada Priora без пробега по цене новой Vesta
За автомобиль с пробегом 46 километров просят 750 000 рублей
26 сентября 2019, 13:24
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
За все время эксплуатации двигатель пережил два капитальных ремонта
8 сентября 2019, 16:59
Видео: Lada Priora превратили в карету с 72-дюймовыми колёсами
Самую высокую в мире «Приору» создал житель Краснодара
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
17 августа 2019, 8:30
Лаборатория
3 декабря 2018, 16:56
«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей
У машин обнаружено несоответствие комплектности руля и блока подушки безопасности
6 августа 2018, 12:19
Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе
Компания завершила сборку последнего экземпляра модели
16 июля 2018, 12:04
«Приору» все-таки сняли с конвейера: готов последний кузов
На «АвтоВАЗе» сварили кузов последней машины
Lada Priora незаметно обновилась
Модель разрешили заправлять 92-м бензином
9 июля 2018, 16:43
Новости
Алексей Носаченко
2 июля 2018, 11:25
Ким Чен Ын проинспектировал военных на Lada Priora
Во время поездки лидер Северной Кореи передвигался на седане зеленого цвета
Первая
1
Последняя