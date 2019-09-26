Priora

Lada Priora

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В Чечне установят памятник Lada Priora
Увековечить культовую модель планируют возле завода-изготовителя
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Видео: как механики из России превратили Lada Priora в огромного паука
Новости
Видео: Lada Priora превратили в гигантского паука
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В Дагестане продают Lada Priora без пробега по цене новой Vesta
26 сентября 2019, 13:24
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
За все время эксплуатации двигатель пережил два капитальных ремонта
Видео: Lada Priora превратили в карету с 72-дюймовыми колёсами
Самую высокую в мире «Приору» создал житель Краснодара
8 сентября 2019, 16:59Новости
Сергей Ильин
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
17 августа 2019, 8:30Лаборатория
3 декабря 2018, 16:56
«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей
У машин обнаружено несоответствие комплектности руля и блока подушки безопасности
6 августа 2018, 12:19
Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе
Компания завершила сборку последнего экземпляра модели
16 июля 2018, 12:04
«Приору» все-таки сняли с конвейера: готов последний кузов
На «АвтоВАЗе» сварили кузов последней машины
9 июля 2018, 16:43
Lada Priora незаметно обновилась
Модель разрешили заправлять 92-м бензином
2 июля 2018, 11:25
Ким Чен Ын проинспектировал военных на Lada Priora
Во время поездки лидер Северной Кореи передвигался на седане зеленого цвета
22 мая 2018, 11:39
«АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora
Модель снимут с конвейера в июле
Lada Priora останется на конвейере и подешевеет
«Приору» продолжат производить ограниченными партиями
12 ноября 2015, 16:43Новости
21 сентября 2015, 9:02
«АвтоВАЗ» остановил выпуск «Приоры»
Сборка Lada Priora может быть прекращена полностью
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