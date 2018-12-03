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Lada Kalina почти без пробега продают дешевле Гранты
За единственную в жизни поездку Kalina преодолела 36 километров
Новости
На продажу выставили очень редкую Lada Kalina. Таких выпустили всего 50 экземпляров
Новости
Посмотрите на очень мощную Lada Kalina с мотором Subaru
Новости
Lada Kalina превратили в катафалк с автопилотом
3 декабря 2018, 16:56
«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей
У машин обнаружено несоответствие комплектности руля и блока подушки безопасности
Старую «Калину» превратили в беспилотный электрокар
НАМИ построили беспилотник на базе универсала Lada Kalina
22 января 2018, 11:50
Новости
Александр Мирошкин
31 мая 2017, 17:50
«АвтоВАЗ» слегка улучшил «Гранту» и «Калину»
Модели получили новые опции
21 марта 2017, 13:13
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
У автомобилей Lada нашли проблемы с топливной системой
19 декабря 2016, 11:55
Самой мощной «Калине» улучшили управляемость
В Lada Sport добавили Kalina NFR механический дифференциал
1 ноября 2016, 17:56
«Калина» и «Гранта» получили оспортивленную версию
У моделей появилась новая модификация Drive Active
6 июля 2016, 11:51
Вседорожная Lada Kalina получила «черную» версию
«АвтоВАЗ» начал производство «Калины» в комплектации Black Line
14 апреля 2016, 14:28
Lada Kalina впервые выступит в европейском ралли-кроссе
Пилотировать машину будет 17-летний ульяновец
22 января 2016, 13:25
«АвтоВАЗ» начал выпуск 155-сильной гоночной «Калины»
Команда Lada Sport представила новую машину для РСКГ
«АвтоВАЗ» выпустит маленький кроссовер на базе «Калины»
Компактный вседорожник появится в 2018 году
23 декабря 2015, 11:32
Новости
Ярослав Гронский
17 декабря 2015, 15:26
Самую мощную «Калину» оценили в 820 тысяч рублей
Срок доставки Lada Kalina NFR составит пять-семь дней
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