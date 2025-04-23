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Lada Kalina
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10-летнюю Lada Kalina Sport без пробега продают по цене новой спортивной «Гранты»
Модель сохранилась практически в заводском состоянии
Новости
Россиянин отсудил у автосалона две цены дефектной Lada Kalina
Новости
Почти новую Lada Kalina продают в России дешевле «антикризисной» Granta
Новости
Lada Kalina почти без пробега продают дешевле Гранты
18 июня 2021, 14:54
На продажу выставили очень редкую Lada Kalina. Таких выпустили всего 50 экземпляров
Модель Lada Kalina NFR была выпущена в 2015 году и в то время она считалась самым быстрым отечественным автомобилем
Посмотрите на очень мощную Lada Kalina с мотором Subaru
Гоночный автомобиль класса «Прото» создан для участия в чемпионатах России и Европы
6 мая 2020, 11:31
Новости
Лиза Будрина
12 августа 2019, 10:29
Lada Kalina превратили в катафалк с автопилотом
Максимальная скорость автомобиля — всего пять километров в час
3 декабря 2018, 16:56
«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей
У машин обнаружено несоответствие комплектности руля и блока подушки безопасности
22 января 2018, 11:50
Старую «Калину» превратили в беспилотный электрокар
НАМИ построили беспилотник на базе универсала Lada Kalina
31 мая 2017, 17:50
«АвтоВАЗ» слегка улучшил «Гранту» и «Калину»
Модели получили новые опции
21 марта 2017, 13:13
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
У автомобилей Lada нашли проблемы с топливной системой
19 декабря 2016, 11:55
Самой мощной «Калине» улучшили управляемость
В Lada Sport добавили Kalina NFR механический дифференциал
1 ноября 2016, 17:56
«Калина» и «Гранта» получили оспортивленную версию
У моделей появилась новая модификация Drive Active
Вседорожная Lada Kalina получила «черную» версию
«АвтоВАЗ» начал производство «Калины» в комплектации Black Line
6 июля 2016, 11:51
Новости
Денис Гусев
14 апреля 2016, 14:28
Lada Kalina впервые выступит в европейском ралли-кроссе
Пилотировать машину будет 17-летний ульяновец
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