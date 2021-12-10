4x4

Lada 4x4

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10-летнюю «Ниву» с большим пробегом продают за 2 миллиона рублей. И вот почему
Владелец дорабатывал внедорожник в течение полугода
Новости
АвтоВАЗ напомнил о связях автомобилей Lada и Японии
Новости
АвтоВАЗ примет участие в «Дакаре» с заводской командой
Новости
Видео: Lada Niva сразилась на бездорожье с Renault Duster и Suzuki Jimny
10 декабря 2021, 12:07
Lada Niva превратили в тягач для дальнобойщиков
Автомобиль получил доработанный мотор с отдачей 100 лошадиных сил
Нивы, какими вы их не знали
Культовый российский внедорожник в этих образах с трудом узнают даже на Автовазе
28 ноября 2021, 10:46Селектор
Андрей Моторов
25 ноября 2021, 19:10
АвтоВАЗ раскрыл секрет названия «Нивы» в честь 45-летия внедорожника
Широко распространенная легенда оказалась шуткой одного из создателей модели
Внедорожники России за границей
Такими российские вездеходы мало кто видел: электромоторы, турбонаддув, АКП, гоночные атрибуты и открытый верх
4 ноября 2021, 8:00Читальный зал
Сергей Сечнев
15 октября 2021, 14:16
Посмотрите на самую старую Lada Niva, которая примет участие в «Дакаре»
Пилотировать отечественный внедорожник предстоит французской команде
7 октября 2021, 18:41
В Германии продают подержанные Lada Niva Legend. За внедорожники просят 1,3 миллиона рублей
Несмотря на минимальный пробег, отечественные модели попали в раздел подержанных автомобилей
4 октября 2021, 18:55
25-летнюю праворульную Lada Niva с минимальным пробегом продают по цене топовой Vesta
Идеально сохранившийся отечественный автомобиль никогда не эксплуатировали в условиях бездорожья
24 сентября 2021, 12:07
Россиянка отсудила у АвтоВАЗа почти 800 тысяч рублей за ржавую Niva
Суд признал, что причины дефектов были заложены еще на стадии производства
23 сентября 2021, 18:45
Как будет выглядеть Lada Niva, которая примет участие в «Дакаре»: первое официальное фото
За рулем отечественного внедорожника в ралли-марафоне примут участие швейцарские гонщики
АвтоВАЗ снова остановил производство Lada Niva из-за нехватки комплектующих
Это приведет к увеличению срока поставок внедорожников в дилерские центры
20 сентября 2021, 14:58Новости
Анастасия Мельник
Самая крутая Нива?
Видео: царь-Нива с пневмой, тачскрином и 22-дюймовыми колесами
11 сентября 2021, 8:30Лаборатория
Редакция «Мотора»
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