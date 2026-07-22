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Lada 4x4
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Читальный зал
Дизель, уния с Duster, мотор Twin Cam: какой «Лада Нива» должна была стать
Лаборатория
Забытая история Нивы
Новости
Lada Niva можно купить в России дешевле Lada Granta
Репортаж
Новая Niva Sport
В Латвии воссоздали «Ниву»-броневик из легендарного советского боевика
Посмотрите на копию «сейфа на колёсах» из фильма «Мираж» сорокалетней давности
8 сентября 2023, 7:00
Селектор
Василий Костин
Квартира из Нивы
Видео: самая дешевая «двушка» — это Lada Niva со всеми удобствами, пневмой и туалетом
8 июля 2023, 7:00
Лаборатория
Илья Фролов
Нива ниже асфальта
Видео: история внука, который сделал из бабушкиной Лады невероятный тюнинговый проект
22 апреля 2023, 7:00
Лаборатория
Илья Фролов
Сделано из Нивы
Apal Jaeger: самая редкая и странная переделка Лады 4x4 для Европы
28 февраля 2023, 7:00
Читальный зал
Илья Фролов
Забытые факты о Ниве
Комбайн Нива, фальшивые логотипы, варианты дизайна, крокодилы и Чебурашка
1 ноября 2022, 7:12
Читальный зал
Илья Фролов
Единственное в Европе тюнинг-ателье Лады
Таких Нив нет даже в России: что с ними делает немецкая компания Zubr Concept?
24 октября 2022, 7:30
Лаборатория
Илья Фролов
Редкие Нивы для Европы
Необычные экспортные Лады, которые не купишь в России
9 сентября 2022, 7:45
Селектор
Илья Фролов
Супер-Нива
Как и зачем французы сделали самую необычную Lada Niva
10 июня 2022, 7:45
Читальный зал
Илья Фролов
«Нива» в голливудских фильмах
Где Lada 4x4 играла с Дуэйном Джонсоном, Скарлетт Йоханссон и Беном Стиллером?
28 апреля 2022, 8:00
Читальный зал
Илья Фролов
10-летнюю «Ниву» с большим пробегом продают за 2 миллиона рублей. И вот почему
Владелец дорабатывал внедорожник в течение полугода
22 марта 2022, 17:33
Новости
Анастасия Мельник
12 февраля 2022, 19:19
АвтоВАЗ напомнил о связях автомобилей Lada и Японии
Волжский автозавод рассказал о давнем сотрудничестве со страной самураев
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