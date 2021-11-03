Largus

Lada Largus

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Посмотрите на бесконечную очередь из Lada Largus: они не могут попасть к дилерам
На территории предприятия образовалась длинная очередь из автомобилей
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Lada Largus и XRay больше не будут обновляться. И вот почему
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Объявлена стоимость фургона Lada Largus с новой опцией
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АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой
3 ноября 2021, 10:59
Lada Largus Cross обзавелась новой мультимедийной системой
АвтоВАЗ приступил к сборке Largus Cross с новыми опциями, включая комплекс EnjoY
Фургон Lada Largus впервые получит камеру заднего вида
Новую опцию начнут устанавливать на отечественную модель в декабре нынешнего года
29 октября 2021, 17:43Новости
Анастасия Мельник
17 сентября 2021, 10:37
Стало известно, когда Lada возобновит продажи экономичных Largus
Битопливные универсалы исчезли из линейки марки в феврале нынешнего года
7 сентября 2021, 17:26
Lada Largus получил три новые спецверсии
Грузовые «Ларгусы» созданы совместно с нижегородским заводом «Промышленные технологии»
7 августа 2021, 21:21
Раскрыта цена «превращения» старого Lada Largus в новый Largus FL
Самодельный рестайлинг «Ларгуса» оказался весьма дорогим и хлопотным
29 июля 2021, 12:07
Для Lada Largus приготовили новую мультимедийную систему
Largus может стать четвертой моделью Lada, которой достанется мультимедийка с «Яндексом»
11 июля 2021, 18:18
АвтоВАЗ оптимизирует конструкцию экономичных Largus и Vesta
Заводские битопливные версии получат новые газовые баллоны
10 июля 2021, 21:21
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Granta и Largus Cross
«Драйверский» седан и кросс-универсал подешевели из-за появления новой версии
3 июля 2021, 20:50
АвтоВАЗ раскрыл цены упрощенных Vesta, XRay и Largus
Новые бюджетные комплектации Comfort Light и Luxe Light появились на сайте Lada
Lada Largus FL впервые сфотографировали в Японии. Универсал продают более чем за два миллиона рублей
Эксперты утверждают, что это первый «Ларгус», который добрался до Страны восходящего солнца
21 июня 2021, 20:03Новости
Анастасия Мельник
18 июня 2021, 14:38
АвтоВАЗ поручил проверить 32 тысячи проданных Lada Largus и XRay
В рамках сервисной кампании на автомобилях бесплатно заменят блок управления системы подушек безопасности
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