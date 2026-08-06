Lada Largus

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АвтоВАЗ объяснил, как купить газовую Lada Largus за 1,3 млн рублей
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АвтоВАЗ нашел способ удешевить газовый Lada Largus
Новости
«АвтоВАЗ: проблем с электронным блоком управления на Lada Largus нет
Читальный зал
Названы актуальные цены «Лада»: за сколько купить «Весту», «Гранту» и «Ниву»
24 апреля 2025, 20:27
В России отзывают более 47 тысяч Lada Vesta и Largus
Проблема касается автомобилей, выпущенных с октября 2021 по август 2023 года
4 апреля 2025, 21:21
Сверхэкономичный Lada Largus: характеристики и нюансы оснащения
Фургон предложен в ранее невиданной комплектации, и цена солидная
3 апреля 2025, 13:08
Lada Largus CNG вернулся: сколько он стоит
Теперь баллоны расположены под полом кузова и не влияют на объем бензобака и багажника
29 марта 2025, 18:18
АвтоВАЗ добавил Lada Largus Cross новую версию и снизил цену на 10%
Базовые кросс-универсалы уже есть в прайс-листах, но не у дилеров
27 марта 2025, 16:10
Lada Largus начали выпускать в новой комплектации
В линейку вернулась версия Comfort
14 марта 2025, 21:21
АвтоВАЗ вернул в гамму сверхэкономичный Largus с запасом хода 1000 км
Битопливная модификация возвращается после четырёхлетней паузы
7 марта 2025, 10:03
Раскрыта выручка завода Lada в Ижевске: она выросла в восемь раз
В 2024 году оборот ижевской производственной площадки стал самым высоким с докризисного 2019-го
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