Lada

Lada

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Появилась первая фотография кузова нового седана Lada
По плану модель должна встать на конвейер в 2023 году
Новости
Lada Largus Cross получил «слабый» мотор и слегка подешевел
Новости
На Кубе возник дефицит запчастей для автомобилей Lada
Новости
Стали известны автомобили с наибольшим количеством российских деталей
4 апреля, 14:57
АвтоВАЗ не будет работать до конца апреля
Заводы ушли в корпоративный отпуск, перенесенный с лета
Новая Lada Vesta Sport: первая фотография
Спортивная «Веста» выйдет в двух типах кузова: седан и универсал
4 апреля, 14:22Новости
Алексей Носаченко
2 апреля, 8:30
Мы пошутили! Новой «Надежды» не будет
Вчерашняя публикация «Мотора» о минивэне Lada была первоапрельской шуткой, извините
1 апреля, 13:35
Новая Lada Vesta: раскрыты дата старта продаж и цены
Рекомендованная розничная цена «топовой» Lada Vesta превышает два миллиона рублей
1 апреля, 7:30
У Lada снова появится «Надежда»
АвтоВАЗ вернет к жизни минивэн на базе Нивы, снятый с производства 16 лет назад
31 марта, 15:11
Сотням новых Lada Niva Travel понадобился ремонт
В сервис приглашают владельцев внедорожников, проданных в нынешнем и 2021 году
31 марта, 9:30
АвтоВАЗ нашел новых поставщиков электронных компонентов
Это несколько азиатских компаний, названия которых пока не раскрывают
29 марта, 14:19
Показан дизайн новой Lada Vesta на базе Renault Logan
Дизайнер показал возможный внешний вид седана нового поколения
29 марта, 13:20
Lada Niva — 45 лет: тираж внедорожника превысил отметку в 2,5 миллиона экземпляров
Эта модель стала первой собственной разработкой Волжского автозавода, которая стала серийной
В Польше продают редкую Lada Niva, удлиненную на 37 сантиметров
За необычную версию классики просят 26 900 злотых, или около 566 тысяч рублей
29 марта, 11:15Новости
Мария Руцкая
28 марта, 11:35
Появились подробности о сборке новой Lada Vesta
Инсайдеры утверждают, что из-за острой нехватки комплектующих запуск массового производства может быть сдвинут
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