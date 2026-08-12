Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Lada
Все модели
2104
2107
4x4
Aura
ELLADA
El Lada
Granta
Iskra
Kalina
Largus
Niva Legend
Niva Travel
Priora
R90
Samara
Vesta
X-Cross 5
XRay
e-Largus
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
В продаже возник универсал ВАЗ-2104 с заводским спидометром в милях
Новости
Плетёную ретро-шторку на ВАЗ продают за полцены «Жигулей»
Новости
АвтоВАЗ объяснил, как купить газовую Lada Largus за 1,3 млн рублей
Читальный зал
Чеченцы, люберецкие и Хохол: кто промышлял на легендарном авторынке «Южный порт»
1 августа, 17:13
Lada из будущего: «АвтоВАЗ» вспомнил, как построил родстер из предсерийной Kalina
В Казахстане спрос на Land Cruiser Prado оказался выше, чем на Lada Niva Legend
30 июля, 11:14
Новости
Алексей Кованов
27 июля, 19:03
Со спецномерами: «АвтоВАЗ» рассказал о езде на новых Lada по городу перед продажей
24 июля, 15:56
Названы преимущества Lada Azimut перед Haval Jolion
24 июля, 10:52
Запуск «Азимута» и новой «Гранты»: АвтоВАЗ раскрыл планы на единый отпуск
23 июля, 13:18
Lada Azimut разбили об столб: что уцелело
Дизель, уния с Duster, мотор Twin Cam: какой «Лада Нива» должна была стать
22 июля, 22:45
Читальный зал
Василий Костин
22 июля, 20:35
Покупателям раскрыли достоинства и недостатки обновлённой Lada Niva Legend
20 июля, 16:00
К юбилею АвтоВАЗа Lada Niva получила новый мотор и оцинкованный кузов
АвтоВАЗ начнёт испытания 500-сильной версии кроссовера Lada Azimut
20 июля, 10:48
Новости
Алексей Кованов
17 июля, 11:21
Последняя Lada Niva со старым мотором выпущена в Тольятти
Первая
1
Последняя