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Lada XRay
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За подержанный Lada Xray Cross просят как за новую Vesta
Хэтчбек оценили в 1 850 000 рублей
Новости
Теперь точно все: у дилеров закончились хэтчбеки Lada XRay
Новости
Хэтчбек Lada XRay официально отправлен в отставку
Новости
В автосалонах заканчиваются автомобили Lada
9 декабря 2022, 12:55
Россиянам предлагают купить дефицитные Lada в Беларуси
У белорусских дилеров еще остались запасы Lada XRay Cross, дорестайлинговой Vesta и полностью укомплектованной Granta
Как долго АвтоВАЗ будет выпускать запчасти для Lada XRay
Производство деталей для снятой с конвейера модели продолжится
27 сентября 2022, 9:31
Новости
Лиза Будрина
22 сентября 2022, 17:10
Сколько Lada XRay осталось у дилеров в России
Запасов приподнятых хэтчбеков Lada хватит примерно на полтора месяца
16 сентября 2022, 11:50
У российских дилеров заканчиваются Lada XRay
АвтоВАЗ попрощался с хэтчбеком, который выпускался с 2016 года
7 сентября 2022, 11:38
Глава АвтоВАЗа заявил, что сборка Lada XRay не возобновится. Никогда
Максим Соколов поставил точку в вопросе продолжения выпуска Lada XRay
5 сентября 2022, 14:33
АвтоВАЗ подумает о возобновлении сборки моделей ушедшей Renault
И Lada пока не ставит крест на хэтчбеке XRay
5 августа 2022, 11:36
В российских автосалонах практически закончились Lada Xray
В ближайшее время специалисты не планируют возобновлять поставки хэтчбека
14 июля 2022, 16:00
В России решили не возобновлять производство Lada XRay
Из-за низкой доли локализации возвращать модель на конвейер оказалось нецелесообразно
18 мая 2022, 16:38
Хэтчбеку Lada XRay прочат скорую отставку
Об этом сообщили инсайдеры, а в самом АвтоВАЗе традиционно «не комментируют слухи»
Посмотрите, какой могла бы быть обновленная Lada XRay
Появились неофициальные рендеры хэтчбека, появление которого под большим вопросом
10 марта 2022, 11:31
Новости
Редакция «Мотора»
25 января 2022, 15:14
Появилась первая информация о преемнике Lada XRay
Новый хэтчбек может появиться в линейке Lada в конце 2025 либо в начале 2026 года
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