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Посмотрите, какой могла бы быть обновленная Lada XRay
Появились неофициальные рендеры хэтчбека, появление которого под большим вопросом
Новости
Появилась первая информация о преемнике Lada XRay
Новости
Lada Largus и XRay больше не будут обновляться. И вот почему
Новости
Загадочная «новая» модель Lada оказалась обычным Xray Cross
16 декабря 2021, 13:34
АвтоВАЗ опубликовал фотографию загадочной модели
Пользователи в комментариях предположили, что это спортивная спецверсия модели Lada XRay
Lada с продвинутой мультимедийкой вернется в строй. И вот когда
Ряд моделей, оснащенных комплексом Enjoy Pro, не выпускались из-за нехватки комплектующих
23 ноября 2021, 13:41
Новости
Лиза Будрина
19 ноября 2021, 18:21
Lada XRay Cross лишился двух комплектаций
Взамен кросс-хэтчу добавили одно новое исполнение
18 октября 2021, 16:03
Стартовали продажи Lada XRay с упрощенной мультимедийной системой
Приподнятый хэтчбек стал доступен с комплексом EnjoY
3 июля 2021, 20:50
АвтоВАЗ раскрыл цены упрощенных Vesta, XRay и Largus
Новые бюджетные комплектации Comfort Light и Luxe Light появились на сайте Lada
18 июня 2021, 14:38
АвтоВАЗ поручил проверить 32 тысячи проданных Lada Largus и XRay
В рамках сервисной кампании на автомобилях бесплатно заменят блок управления системы подушек безопасности
5 июня 2021, 21:21
АвтоВАЗ рассказал, почему на Lada XRay не ставят 8-клапанный двигатель
Мотор ВАЗ-11182 на XRay не появится, и дело вовсе не в нехватке мощности
15 мая 2021, 21:34
Для Lada Vesta и XRay сделали виртуальную «приборку» в стиле «Жигулей»
Новые Lada можно украсить цифровой приборной панелью с дизайном в духе 1970-х
12 апреля 2021, 10:55
Объявлены цены на Lada Vesta и XRay с новой мультимедийной системой
Vesta с комплексом EnjoY Pro обойдется в 856 900 рублей, а XRay — в 887 900 рублей
В Германию начали поставлять Lada Vesta Sport и Lada XRay Cross
Сертификацией новых моделей занялся местный дистрибьютор Lada
10 апреля 2021, 20:20
Новости
Сергей Ильин
9 апреля 2021, 18:32
Lada XRay лишилась недорогой комплектации
Второе по стоимости исполнение Classic исчезло из прайс-листа на сайте Lada
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