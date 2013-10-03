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Peugeot создаст конкурента Audi Q5
Прототип кроссовера 6008 дебютирует в апреле
2 августа 2013, 20:47
У Peugeot появится семиместный кроссовер
Новый французский вседорожник оснастят светодиодной светотехникой
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