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Спортивный Peugeot 508 PSE оказался дороже, чем BMW M340i xDrive
Стартовая цена на самый мощный серийный Peugeot неприятно удивила
Новости
Представлен самый мощный серийный Peugeot
Новости
Peugeot запатентовал в России лифтбек 508
Новости
В гамме Peugeot появится 360-сильный полноприводный супергибрид
12 августа 2019, 14:47
Peugeot запатентовал в Росиии внешность нового универсала
В базе патентов появились изображения нового поколения модели 508
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
Компания раскрыла детали первого автомобиля из новой линейки
21 февраля 2019, 11:01
Новости
24 сентября 2018, 14:04
Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
Модели получили силовые установки на базе турбомотора 1.6
20 июля 2018, 11:36
Peugeot 508 станет полноприводным гибридом
Топовую версию модели оснастят установкой от кроссовера DS 7 Crossback E-Tense
6 июня 2018, 11:20
Новый Peugeot 508 стал универсалом
Модель получила безрамочные двери и активную подвеску
22 февраля 2018, 12:29
Новый Peugeot 508: система ночного видения и восьмиступенчатый «автомат»
Мировые продажи лифтбека стартуют в сентябре текущего года
21 февраля 2018, 16:25
Раскрыта внешность нового Peugeot 508
Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве
19 февраля 2018, 10:20
Новый Peugeot 508: первые изображения
Стало известно, как будет выглядеть задняя часть седана нового поколения
12 февраля 2018, 15:09
Peugeot 508 станет похожим на концепт-кар с бетонным полом
Новинка дебютирует в Женеве весной
Группа Peugeot Citroen отзовет в России три модели
На сервис отправятся Peugeot 308 и 508, а также Citroen C4 Picasso
2 июня 2017, 15:29
Новости
15 мая 2015, 18:22
Peugeot 508 следующего поколения получит автопилот
PSA Peugeot Citroen разработает систему полностью автономного управления
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