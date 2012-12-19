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Европейцы провели краш-тесты трех одинаковых малолитражек
Модели получили по три звезды за безопасность
5 января 2012, 15:32
Представлены обновленные Citroen C1 и Peugeot 107
Рестайлинговые автомобили появятся летом 2012 года
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